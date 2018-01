Bẩn thỉu, hèn hạ gã trai cướp xe xịn của bạn gái

Ngày 10/1, Công an Q.6, TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Hải Đăng (SN 1986, quê Sóc Trăng) cho công an Q.11 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Đăng có quen biết với chị P.T.T.T (SN 1990, ngụ Q.8). Tối 6-1, Đăng nhờ chị T chở đi tìm bạn và được chị này đưa xe máy hiệu Luvias để chở đi. Trên đường đi, Đăng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của bạn gái đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ảnh minh họa. Ảnh CAND

Khi đến trước nhà số 500 đường Hồng Bàng, Q.6, Đăng giả vờ đánh rơi giấy tờ rồi nhờ bạn gái xuống xe nhặt giùm. Khi chị T. vừa bước xuống xe, Đăng liền phóng xe chạy mất dạng trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân.

Biết gặp phải gã bạn trai lừa đảo, cô gái đến Công an Q.6 làm đơn tố cáo. Riêng Đăng, sau khi chiếm đoạt được xe, hắn phi thẳng đến tiệm cầm đồ cầm cố chiếc xe mà máy tính bảng của nạn nhân bỏ trong cốp được 4 triệu đồng ăn chơi sạch.

Tiếp nhận tin báo, Công an Q.6 vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Đăng và thu hồi được các tang vật của vụ án .

Do địa điểm xảy ra vụ án thuộc địa bàn Q.11 nên Công an Q.6 đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an Q.11 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.