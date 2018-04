Bác sĩ BV Xanh Pôn bị hành hung: Yêu cầu công an vào cuộc

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công an TP vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhân hành hung trong đêm ngày 13/4.

Trước thông tin bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị hành hung đang gây xôn xao dư luận, UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 1631/UBND-TKBT yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc.

Công văn nêu rõ, ngày 16/4/2018, báo chí đưa nhiều tin, bài về vụ việc người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn ngày 13/4/2018.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố điều tra, làm rõ, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25/4/2018.

Camera ghi lại hình ảnh vụ hành hung bác sĩ.

Cũng trong diễn biến khác về sự việc này, Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn rà soát tất cả các khoa, phòng chức năng nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Bên cạnh đó yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc ngành nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Trước đó trong ca trực đêm 13/4, khoa Phẫu thuật Tạo hình ( Bệnh viện Xanh Pôn ) tiếp nhận một cháu nhỏ (5 tuổi) với một vết thương hở bên thái dương.

Trong quá trình trao đổi phương án điều trị giữa bác sĩ và bố cháu nhỏ, bác sĩ C đưa ra hai phương án khâu thường và khâu thẩm mĩ, do trong khi trao đổi hai bên xảy ra mâu thuẫn, bố của bệnh nhi đã có hành động tấn công bác sĩ C.

Ngay sau đó bác sĩ cùng ca trực và bảo vệ bệnh viên đã kịp thời can ngăn, liên lạc với lực lượng công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đến giải quyết vụ việc. Người đàn ông này sau đó đã được lực lượng chức năng mời về trụ sở công an tường trình về sự việc.

Sau sự việc tình hình sức khoẻ của bác sĩ C đã ổn định, chỉ bị thương nhẹ nhưng gặp phải cú sốc tâm lý nên đã xin nghỉ phép về quê ngay sau khi sự việc xảy ra.