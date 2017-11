Bắc Bộ trời trở rét, nguy cơ lũ Hà Tĩnh đến Bình Thuận

Bắc Bộ trời trở rét, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16oC



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, chiều ngày 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Ngày mai (20/11), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 14-16oC, vùng núi cao dưới 10oC. Tại Hà Nội, trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 16-18oC.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng khu vực Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (trong đó có vùng biển tỉnh Bình Định) và khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo lũ từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên đang lên nhanh. Tính đến 16h ngày 19/11, mực nước trên sông Kôn (Bình Định) tại trạm Bình Nghi 16,08m, dưới BĐ2 0,42m; trạm Thạnh Hòa 5,63m, dưới BĐ1 0,27m; trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 7,71m, trên BĐ1 0,21m. Các sông ở Quảng Ngãi còn dưới mức BĐ1.

Đêm nay, sáng mai 20/11, mực nước trên các sông có khả năng lên cao như sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc lên mức 5,0m, ở mức BĐ2; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ lên mức 3,7m, trên BĐ2 0,2m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,2m, trên BĐ2 0,2m; Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,5m, ở mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh Quảng Ngãi (Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long) Bình Định (An Lão, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân, Vân Canh, An Nhơn, Vĩnh Thạnh); Phú Yên (Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa).

Từ đêm nay (19/11) đến 24/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, nam Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh trên, đặc biệt các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành trên. Đặc biệt khu vực vùng núi các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng.