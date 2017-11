Bà nội bé 20 ngày tuổi từng nói: “Nếu cháu tôi chết, tôi chết theo“

Liên quan đến vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại, dù theo một nguồn tin nghi can gây ra vụ án chính là Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé), nhưng đến thời điểm sáng 29/11, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra nên Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan vụ việc trên.

Mời độc giả xem clip "Phát hiện thi thể cháu bé 20 ngày tuổi ở bãi rác": (Nguồn ANTV)

Ngay tối ngày 28/11, khi có thông tin bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé là nghi can của vụ án, nhiều người dân địa phương đã kéo đến kín con ngõ dẫn vào ngôi nhà anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ai nấy đều bàng hoàng và không ai nghĩ chính bà có thể làm những chuyện như thế. Bởi bà Xuân chính là bà nội cháu bé nên không thể nhẫn tâm ra tay sát hại bé như vậy được, dù với bất cứ lý do gì. Nhưng khi những thông tin về nghi can vụ việc xuất hiện trên mặt báo, ai cũng tỏ rõ sự bức xúc.

Sáng 29/11, ngôi nhà xảy ra vụ việc đóng cửa im lìm.

Sáng 29/11, trước nhà anh Lê Hữu Thuận nhiều người dân vẫn tập trung rất đông. Bên trong ngôi nhà khóa cửa kéo rèm che khuất.

“Hôm qua, mọi người trong khu vực đã nghe tin đồn về việc chính bà Xuân đã giết hại cháu của mình nhưng chúng tôi không dám tin. Đến chiều tối qua thì ai ai cũng bất ngờ trước sự việc này, quả thật quá bàng hoàng. Tối ngày 28/11, cả khu ngõ đông nghịt người, nhiều người khắp các nơi cũng kéo về để nghe tin tức về nghi phạm giết hại cháu bé, ai ai cũng bất bình. Sao bà ấy có thể làm thế với cháu mình cơ chứ, tội nghiệp đứa bé quá, mới chào đời ít ngày. Chắc lương tâm bà ấy sẽ day dứt suốt đời. Hành động quá tàn ác", bà N. - hàng xóm gia đình anh Thuận cho biết.

Cũng chung tâm trạng giống bà N., chị T. một người dân sống ngay gần sát nhà cháu bé cho biết, bản thân chị và nhiều người ban đầu cứ tưởng rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ chứ không ai dám nghĩ chính bà Xuân đã dựng lên mọi chuyện.

“Tối hôm xảy ra chuyện, con tôi chạy về bảo bắt cóc trẻ em, tôi vội chạy ra thì lúc này bà Xuân nằm ngất ngoài đường, hai tay co rúm lại và mãi không thấy bà ấy tỉnh. Thấy vậy tôi nói với người nhà đưa bà ấy đi trạm xá thì bà ấy ú ớ nói ‘không, để tôi đi kiếm cháu tôi nếu cháu tôi chết, tôi chết theo’ thế mà không thể ngờ được rằng chính bà ấy đã giết hại cháu ruột mình”, chị T. sững sờ kể.

Người dân vẫn kéo đến để theo dõi thông tin.

Nhiều người dân cho biết, vợ chồng anh Thuận cũng mới về khu vực này sống được khoảng 2 năm nay, bà Xuân cũng ít về đây.

Liên quan đến vụ việc trên trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng Công an TX.Bỉm Sơn cho biết, nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi , con gái của anh Lê Hữu Thuận được xác định chính là bà nội của cháu bé, bà Phạm Thị Xuân.

Nguyên nhân ban đầu được nghi phạm khai nhận, việc bà này sát hại cháu ruột là vì nghe lời thầy bói. Theo đó, sau khi con dâu là chị Phạm Thị Thanh Huyền sinh cháu gái, bà Xuân có đi xem thì thầy bói cho biết, nếu bà Xuân sống thì cháu bé chết và ngược lại. Do đó, bà Xuân đã sát hại cháu nội rồi mang ra ngoài bãi rác để phi tang.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ sớm cung cấp thông tin khi vụ án đã được điều tra, làm rõ.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên....