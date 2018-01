Ba lần hiếp dâm bé gái hàng xóm khi được nhờ trông giúp

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 5/2017, chị Đặng Yến Nhi do bận công việc nên gửi hai con là Nguyễn Ngọc T.M. (SN 16/9/2011) và Nguyễn H.A. (SN 2013) đến sống cùng chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh tại phòng trọ thuộc khu nhà trọ 404/17 Lê Hồng Phong, Nha Trang.



Cháu My và cháu Anh ở với chị Hạnh được một thời gian, chị Hạnh bận đi làm đêm nên không trông được 2 cháu My và Anh, do vậy vào buổi tối chị Nhi gửi 2 con M. và A. đến nhờ phòng trọ của Hải cũng trong khu nhà trọ 404/17 Lê Hồng Phong.

Trong thời gian từ ngày 3/6/2017 đến ngày 6/6/2017, Hải đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu M. khi hai cháu đến ngủ nhà Hải.

Hai ngày sau, vào khoảng 1h15’ ngày 6/6/2017, Hải tiếp tục thực hiện hành vi bỉ ổi của mình với cháu M. khiến cháu bị đau và chảy máu.

Trưa 6/6/2017, chị Hạnh đi làm về thấy quần cháu M. dính máu nên đã gặng hỏi và được M. kể lại sự việc. Sau đó chị Hạnh báo lại với chị Nhi và chị Nhi đã đưa cháu M. đến Công an phường Phước Long tố cáo hành vi của Hải.