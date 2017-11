Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, gây mưa lớn ở Nam Bộ

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày 01/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 02/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 103,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau-Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo), vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả đảo Thổ Chu) có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau cần đề phòng nước dâng do ATNĐ và không khí lạnh từ 0,3-0,4m, kết hợp với kỳ triều cường cao khiến mực nước biển có thể lên tới 4-4,5m.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 5-10 độ vĩ Bắc, 102,5-108,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, đêm nay (01/11) ở ven biển các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ hôm nay (01/11) đến hết ngày 02/11, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ trong đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Ảnh minh họa.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chiều nay (01/11) áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippin đã đi vào khu vực phía Đông biển Đông.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 10-14 độ Vĩ Bắc; phía Đông 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.