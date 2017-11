Áp thấp nhiệt đới đã vào đất liền Ninh Thuận-Bình Thuận

Thông tin mới nhất về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, vào hồi 16 giờ ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).



Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Chiều nay (19/11) áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Từ đêm nay (19/11), do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh mạnh nên vùng mưa lớn mở rộng về phía Bắc (đến khu vực Bắc Trung Bộ).

Tình hình mưa lũ, gió mạnh trên biển do không khí lạnh còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa, lũ, không khí lạnh tiếp theo.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 14), ở Nha Trang (Khánh Hòa) và đảo Phú Quý (Bình Thuận) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa) có gió giật mạnh cấp 6, Phan Rang (Ninh Thuận) giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa to 50-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như An Nhơn (Bình Định) 100mm, Quy Nhơn (Bình Định) 110mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 80mm,…