Ảnh: “Tuyệt tình cốc” đẹp như mơ ở Đà Lạt

Sau Hải Phòng và Ninh Bình, thêm một " Tuyệt tình cốc" lộ diện ở xứ ngàn hoa. Nơi này nằm cách xa trung tâm thành phố Đà Lạt. Để đến được đây bạn phải vượt qua đoạn đường dài khoảng 50 km, trong đó chỉ có 20 km đường dễ đi, còn lại là đường rừng gập ghềnh, trơn trượt rất khó đi. Cũng giống như Hải Phòng, "Tuyệt tình cốc" ở Đà Lạt thực chất là một mỏ đá bị bỏ hoang, sau thời gian không khai thác, mưa và các mạch nước ngầm đã tạo nên một hồ nước có màu xanh ngọc bích lạ mắt. Đoạn đường này rất phù hợp với các bạn trẻ ưa khám phá, đi trek. Tuy nhiên, khi đến địa điểm này bạn nên lưu ý, chọn loại xe phù hợp, xe máy nên chọn xe số, xe phân khối lớn, xe ôtô gầm cao, máy khỏe. "Tuyệt tình cốc" nằm tại thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xã Lát (dấu đỏ) trên bản đồ. Ảnh: Google Maps. Xuất phát từ trung tâm thành phố Đà Lạt, lên tới làng Cù Lần, bạn đi tiếp thêm một đoạn rồi rẽ tay trái vào đường đá. Đi hết đoạn đường đá, gặp ngã ba, bạn tiếp tục rẽ trái, từ đây bạn có thể hỏi người dân đường lên hồ của mỏ đá. Đường khó đi nhưng bù lại, khung cảnh hai bên đường hoang sơ, tuyệt đẹp. Sau quãng đường dài khó khăn, "Tuyệt tình cốc" hiện lên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa núi rừng hoang sơ, bên những vách núi đá nhiều màu sắc, một hồ nước trong vắt có màu xanh ngọc bích hiện lên in bóng mây trời. Tuy nhiên, do đường đi hiểm trở, hồ nước sâu gồm các vách đá dựng đứng..., các bạn trẻ cần chú ý đến vấn đề an toàn, cẩn thận bị ngã xuống hồ, nên đi thành nhóm đông người. Đặc biệt, nơi đây hiện rất sạch sẽ, hoang sơ không có dấu vết của rác thải, nên du khách đến đây cần chú ý giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi gây mất cảnh quan.

