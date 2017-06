Ảnh: Trùm ma túy Hoàng béo giàu có choáng váng

Đường dây của trùm ma túy Hoàng Béo vừa bị công an triệt phá có quy mô thuộc hàng "khủng" nhất từ trước đến nay. Trong đó, tang vật, tài sản mà ban chuyên án thu giữ của Hoàng “béo” (tên thật Văn Kính Dương, tên giả Trần Văn Hiếu, 37 tuổi, quê Hà Nội) cho thấy khối tài sản giàu có choáng váng của tên này. Để tạo vỏ bọc che giấu hoạt động sản xuất, tàng trữ thuốc lắc và ma túy, Hoàng béo chọn những căn biệt thự cao cấp ở Sài Gòn để làm "hang ổ" hoạt động. Trong hình là căn biệt thự (giữa) tại khu dân cư Trung Sơn được Hoàng béo và đồng bọn xử dụng làm căn cứ. Ảnh: Zing. Thuốc lắc thành phẩm được chuyển từ các căn biệt thự Hoàng béo thuê để sản xuất về nhà của Hoàng "béo" tại khu căn hộ cao cấp số 111 Nguyễn Du (quận 1), ngay trung tâm Sài Gòn, để cất giữ. Trong ảnh là khu căn hộ 111 Nguyễn Du. Ảnh: Zing. Ông trùm ma túy còn bạo tay chi cả nghìn đô thuê 1 căn hộ cao cấp tại tòa nhà Parkson Hùng Vương (Q.5) cho Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc “Miu”, 23 tuổi, bạn gái của y) ở; hai căn nhà ở TP.Nha Trang, 1 biệt thự ở Phú Mỹ Hưng (Q.7) để sản xuất, tập kết hàng cấm. Ảnh Ngọc Miu - người tình của Hoàng béo. Khi triệt phá đường dây ma túy này, Ban chuyên án thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc bán thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc) với trị giá khoảng hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt. Ảnh: Công an cung cấp. Kê biên tài sản của ông trùm ma túy khét tiếng ở Việt Nam có 3 căn hộ tại TP.HCM và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Ngoài ra còn có, 7 ô tô hạng sang có cả những siêu xe độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Những chiếc ô tô trong đường dây của ông trùm Hoàng Béo gồm có: Mercedes 250, Mercedes E 200... Bên cạnh đó, có 1 chiếc siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng McLaren 650S Spider. Đây là chiếc siêu xe mà nhiều dân chơi khi nhắc tới đều phải ao ước. Ảnh: Dân Việt. Hoàng béo khai hắn trả lương cho đám đàn em mỗi người từ 50 - 70 triệu đồng/tháng (tùy theo công việc). Ảnh ông trùm ma túy Hoàng béo đường dây sản xuất, tiêu thụ ma túy lớn nhất Việt Nam và 14 đồng phạm bị Công an bắt giữ. Hoàng còn sở hữu 1 rẫy cao su với diện tích 2 ha (ở Đồng Nai) để làm phân xưởng sản xuất thuốc lắc. Ảnh công an cung cấp. Gắn mác đại gia, Hoàng béo thường bay ra Bắc để chỉ đạo nhánh tiêu thụ ma túy ở Hà Nội và mỗi lần đi, Hoàng Béo chỉ chọn khoang vé VIP để thể hiện đẳng cấp cũng như sự chịu chơi của mình. Ảnh tang vật thu được tại xưởng sản xuất thuốc lắc của ông trùm ma túy. Ảnh công an cung cấp.

