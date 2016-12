Ảnh: Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Di tích lịch sử đoàn 125

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng nay (21/12), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Vương quốc Campuchia, quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai), Thủ tướng Hun Sen và đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia đã đến thăm di tích lịch sử đoàn 125. Đây là nơi an nghỉ của nhiều chiến sĩ cách mạng Campuchia. 38 năm trước (ngày 12/5/1978), tại nơi đây, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, một lực lượng cán bộ, chiến sĩ cách mạng Campuchia đã thành lập đoàn 125, dưới sự chỉ huy của đồng chí Hun Sen. Đây là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lực lượng nồng cốt cho nhân dân Campuchia đứng lên chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của 49 cán bộ, chiến sĩ đoàn 125. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng Lãnh đạo Quân khu 7, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302 và đông đảo nhân dân địa phương đã đến dâng hương, hoa đoàn 125 cùng Thủ tướng Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia . Thủ tướng Hun Sen và Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dâng hương lên đài tưởng niệm. Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia dâng hương tại đài tưởng niệm. Thủ tướng Campuchia và các vị đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ Campuchia hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước Campuchia. Thủ tướng Hun Sen và các đại biểu thắp hương các phần mộ trong nghĩa trang đoàn 125. Thủ tướng Hun Sen thăm từng ngôi mộ, chăm chú đọc thông tin trên từng mộ bia của các cán bộ, chiến sĩ Campuchia an nghỉ tại nghĩa trang. Thủ tướng Hun Sen thăm và thắp hương toàn bộ 49 ngôi mộ các cán bộ, chiến sĩ Campuchia an nghỉ tại nơi này. Thủ tướng Hun Sen viết sổ lưu niệm sau chuyến thăm. Sau hơn 1 giờ đến thăm, Thủ tướng Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia rời khu di tích lịch sử đoàn 125. Thủ tướng Hun Sen nhiều lần vẫy tay chào các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 và nhân dân địa phương. Trực thăng chuẩn bị sẵn sàng đưa Thủ tướng Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia, Quân đội Hoàng gia Campuchia về TP HCM. Thủ tướng Hun Sen chào mọi người. Trực thăng đưa Thủ tướng Hun Sen rời huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến TP HCM. Lãnh đạo TP HCM sẽ hội kiến với Thủ tướng Hun Sen tại Dinh Thống Nhất; sau đó Thủ tướng Hun Sen sẽ gặp gỡ cán bộ cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam đã công tác tại Campuchia. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen và Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ kết thúc chuyến thăm tốt đẹp đến Việt Nam.

