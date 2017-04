Ảnh: Tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam lộ diện

Đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông được lắp đặt lên hệ thống ray đã 2 tháng nhưng đến nay mới lộ diện sau khi công nhân mở các tấm vải xốp phủ xung quanh. Về hình dáng, đầu tàu trông không khác nhiều so với toa tàu mẫu được trưng bày hồi cuối tháng 10/2015, vẫn giữ nguyên màu sơn xanh và biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội. (Ảnh tàu mẫu trước đây và tàu hiện nay). Đoàn tàu đang được đặt bên trong nhà ga La Khê, đủ kín để che nắng mưa hàng ngày. Dòng chữ Cát Linh–Hà Đông ở mũi tàu dùng font đậm hơn, nổi bật, dễ nhìn. Tàu gồm 4 toa, tổng chiều dài khoảng 90 m, trong đó có 2 toa ngắn và 2 toa dài. Bên trong tại cửa lên xuống có sơ đồ các ga dọc chặng từ Cát Linh (quận Đống Đa) tới các ga thuộc quận Hà Đông. Bảng điều khiển tại toa đầu tàu. Trên nóc là hệ thống điều hòa đang bị bụi bám do quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà ga. Hệ thống bánh xe trên đường ray. Phần kết nối đàn hồi co giãn giữa các toa tàu. Toàn bộ đoàn tàu do Trung Quốc sản xuất. Nhà ga La Khê đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng với tông xanh đồng bộ màu đoàn tàu. Tuy nhiên, một số ga khác lại dùng các màu vàng cam, đỏ, vàng... Mặt đường tàu được lắp đặt 2 làn ray cho 2 tàu chạy ngược chiều nhau. Ray tàu có khổ 1,435 m. Tính đến tháng 2/2017, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (tuyến đường sắt 2A) hoàn thành khoảng 90% tiến độ, 12 nhà ga chính đã xây dựng xong. Trước đó, đơn vị thi công dự kiến đầu tháng 4, toàn tuyến đường sắt trên cao hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp, trang trí kiến trúc và đưa vào chạy thử vào cuối tháng 9/2017.

Đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông được lắp đặt lên hệ thống ray đã 2 tháng nhưng đến nay mới lộ diện sau khi công nhân mở các tấm vải xốp phủ xung quanh. Về hình dáng, đầu tàu trông không khác nhiều so với toa tàu mẫu được trưng bày hồi cuối tháng 10/2015, vẫn giữ nguyên màu sơn xanh và biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội. (Ảnh tàu mẫu trước đây và tàu hiện nay). Đoàn tàu đang được đặt bên trong nhà ga La Khê, đủ kín để che nắng mưa hàng ngày. Dòng chữ Cát Linh–Hà Đông ở mũi tàu dùng font đậm hơn, nổi bật, dễ nhìn. Tàu gồm 4 toa, tổng chiều dài khoảng 90 m, trong đó có 2 toa ngắn và 2 toa dài. Bên trong tại cửa lên xuống có sơ đồ các ga dọc chặng từ Cát Linh (quận Đống Đa) tới các ga thuộc quận Hà Đông. Bảng điều khiển tại toa đầu tàu. Trên nóc là hệ thống điều hòa đang bị bụi bám do quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà ga. Hệ thống bánh xe trên đường ray. Phần kết nối đàn hồi co giãn giữa các toa tàu. Toàn bộ đoàn tàu do Trung Quốc sản xuất. Nhà ga La Khê đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng với tông xanh đồng bộ màu đoàn tàu. Tuy nhiên, một số ga khác lại dùng các màu vàng cam, đỏ, vàng... Mặt đường tàu được lắp đặt 2 làn ray cho 2 tàu chạy ngược chiều nhau. Ray tàu có khổ 1,435 m. Tính đến tháng 2/2017, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (tuyến đường sắt 2A) hoàn thành khoảng 90% tiến độ, 12 nhà ga chính đã xây dựng xong. Trước đó, đơn vị thi công dự kiến đầu tháng 4, toàn tuyến đường sắt trên cao hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp, trang trí kiến trúc và đưa vào chạy thử vào cuối tháng 9/2017.