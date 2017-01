Ảnh: Sân bay Nội Bài "tắc đường" người đón thân nhân dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hàng ngàn người khắp các tỉnh chờ ở sân bay Nội Bài đón người thân về đón xuân tại quê nhà khiến các sảnh chờ đều trong tình trạng chật cứng. Ghi nhận của Tiền Phong, tại sảnh A2 nhà ga quốc tế T2 - sân bay Nội Bài kể từ 20 tháng chạp lưu lượng hành khách tăng nhiều, trong đó tỷ lệ người chờ đón người thân, bạn bè về quê đón Tết gấp nhiều lần so với ngày thường. Còn tại sảnh A1 nhà ga quốc tế Nội Bài, người dân xếp hàng kín từ vị trí cửa đón người thân ra vị trí đón xe khách. Hàng trăm người phải đứng chờ đón người thân phía ngoài sảnh chờ, nơi đón taxi, xe khách... vì quá tải. Đứng chờ hơn 2 giờ tại sảnh A2 nhưng chưa đón được chồng, chị Thanh Hằng (27 tuổi) cùng mẹ và con gái tỏ ra sốt ruột. Người phụ nữ quê huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, lịch chuyến bay từ Busan về Nội Bài lúc 13h20 nhưng chậm mất hơn 1 giờ. "Sau khi máy bay hạ cánh, do lượng khách quá lớn dịp cuối năm nên thủ tục lấy hành lý mất gần 2 giờ. Tới cuối chiều, tôi cùng mẹ và con gái mới đón được chồng khi trời đã sẩm tối", chị nói. Đón được người thân, nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm ngay tại sân bay. Còn nữ du học sinh Hoài Thu (SN 1995, quê tỉnh Phú Thọ) cho biết, đoàn gần 20 người đồng hương về cùng chuyến do đó phải đợi từ trưa tới chiều mới lấy đủ hành lý. Hàng loạt ô tô xếp hàng chật kín lối đón hành khách tại nhà ga T2 Nội Bài.

