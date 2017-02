Ảnh: Sài Gòn ngập nặng sau nhiều ngày mưa trái mùa tầm tã

Chiều 4/2 (mùng 8 Tết), nhiều khu vực từ các quận trung tâm ra đến vùng ngoại thành Sài Gòn trời đổ mưa như trút nước. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (từ ngày mùng 6 đến mùng 8 Tết), TP HCM và 19 tỉnh thành Nam Bộ xảy ra mưa trái mùa với lượng mưa cực lớn. Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, đây là mưa trái mùa có lượng mưa kỷ lục từ trước đến nay xảy ra thời điểm tháng 2 và trên diện rộng. Cơn mưa như trút nước gây hạn chế tầm nhìn vào chiều ngày mùng 8 Tết (ngày 4/2) khiến người lưu thông trên xa lộ Hà Nội khốn đốn. Mưa trải đều từ các quận cửa ngõ phía đông Sài Gòn như quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh đến khu vực trung tâm như quận 1, 5, 8... và kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mưa cực lớn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa bàn quận 6, TP HCM. Mưa tầm tã ngay thời điểm vừa qua Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo Đài khí tượng thuỷ văn KV Nam Bộ, nguyên nhân có mưa trái mùa ở Sài Gòn trong suốt những ngày qua là do sự kết hợp nhiều hình thế thời tiết như: Không khí lạnh ở phía nam còn mạnh, trong khi phía bắc đã suy yếu và lệch đông tạo điều kiện cho áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao lấn về phía tây, chưa kể trục rãnh thấp xích đạo di chuyển lên phía bắc... tạo điều kiện cho mây dông hội tụ ngay trên khu vực Nam Bộ gây mưa to, có nơi mưa rất to. Cơn mưa trái mùa chiều mùng 8 Tết gây ngập nặng 2 đầu cầu Rạch Chiếc, trên xa lộ Hà Nội. Biển nước mênh mông trong cơn mưa trái mùa liên tiếp chiều ngày mùng 8 Tết, Sài Gòn ngập nặng. Tuyến đường Võ Văn Ngân mênh mông nước ngày thứ 3 liên tiếp vì cơn mưa trái mùa cực lớn. Theo số liệu của Đài khí tượng thuỷ văn KV Nam Bộ, trận mưa trái mùa chiều mùng 6 Tết (ngày 2/2) và liếp tiếp 2 ngày sau (mùng 7 và 8 Tết) xảy ra đồng loạt tại 19 tỉnh thành Nam Bộ. Trong đó, rất nhiều nơi mưa trên 100mm như ở TP HCM: huyện Bình Chánh 108mm, quận Thủ Đức 114,4mm, quận 8 mưa đến 115mm; tại Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) mưa đạt tới gần 127mm... Nước mưa ào ạt đổ từ dốc ngã 3 đường Đặng Văn Bi xuống đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP HCM. Nước cuồn cuộn gây ngập nặng nhiều tuyến đường trong những cơn mưa trái mùa liên tiếp 3 ngày qua ở TP HCM. Người đi đường phải dừng lại ven đường chờ nước rút vì nước ngập quá sâu, có nơi ngập đến hơn 1m. Nước ngập lút bánh xe ô tô trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức trong cơn mưa trái mùa chiều ngày mùng 8 Tết. Theo Đài khí tượng Thuỷ văn KV Nam bộ, trong những ngày tới, mưa trái mùa vẫn còn khả năng xảy ra, nhưng diện mưa sẽ giảm. Sau đó thời tiết tốt lên, Nam Bộ sẽ chỉ có mưa vài nơi, lượng từ 5 đến 10mm, còn lại phổ biến không mưa.

Chiều 4/2 (mùng 8 Tết), nhiều khu vực từ các quận trung tâm ra đến vùng ngoại thành Sài Gòn trời đổ mưa như trút nước. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (từ ngày mùng 6 đến mùng 8 Tết), TP HCM và 19 tỉnh thành Nam Bộ xảy ra mưa trái mùa với lượng mưa cực lớn. Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, đây là mưa trái mùa có lượng mưa kỷ lục từ trước đến nay xảy ra thời điểm tháng 2 và trên diện rộng. Cơn mưa như trút nước gây hạn chế tầm nhìn vào chiều ngày mùng 8 Tết (ngày 4/2) khiến người lưu thông trên xa lộ Hà Nội khốn đốn. Mưa trải đều từ các quận cửa ngõ phía đông Sài Gòn như quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh đến khu vực trung tâm như quận 1, 5, 8... và kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mưa cực lớn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa bàn quận 6, TP HCM. Mưa tầm tã ngay thời điểm vừa qua Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo Đài khí tượng thuỷ văn KV Nam Bộ, nguyên nhân có mưa trái mùa ở Sài Gòn trong suốt những ngày qua là do sự kết hợp nhiều hình thế thời tiết như: Không khí lạnh ở phía nam còn mạnh, trong khi phía bắc đã suy yếu và lệch đông tạo điều kiện cho áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao lấn về phía tây, chưa kể trục rãnh thấp xích đạo di chuyển lên phía bắc... tạo điều kiện cho mây dông hội tụ ngay trên khu vực Nam Bộ gây mưa to, có nơi mưa rất to. Cơn mưa trái mùa chiều mùng 8 Tết gây ngập nặng 2 đầu cầu Rạch Chiếc, trên xa lộ Hà Nội. Biển nước mênh mông trong cơn mưa trái mùa liên tiếp chiều ngày mùng 8 Tết, Sài Gòn ngập nặng . Tuyến đường Võ Văn Ngân mênh mông nước ngày thứ 3 liên tiếp vì cơn mưa trái mùa cực lớn. Theo số liệu của Đài khí tượng thuỷ văn KV Nam Bộ, trận mưa trái mùa chiều mùng 6 Tết (ngày 2/2) và liếp tiếp 2 ngày sau (mùng 7 và 8 Tết) xảy ra đồng loạt tại 19 tỉnh thành Nam Bộ. Trong đó, rất nhiều nơi mưa trên 100mm như ở TP HCM: huyện Bình Chánh 108mm, quận Thủ Đức 114,4mm, quận 8 mưa đến 115mm; tại Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) mưa đạt tới gần 127mm... Nước mưa ào ạt đổ từ dốc ngã 3 đường Đặng Văn Bi xuống đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP HCM. Nước cuồn cuộn gây ngập nặng nhiều tuyến đường trong những cơn mưa trái mùa liên tiếp 3 ngày qua ở TP HCM. Người đi đường phải dừng lại ven đường chờ nước rút vì nước ngập quá sâu, có nơi ngập đến hơn 1m. Nước ngập lút bánh xe ô tô trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức trong cơn mưa trái mùa chiều ngày mùng 8 Tết. Theo Đài khí tượng Thuỷ văn KV Nam bộ, trong những ngày tới, mưa trái mùa vẫn còn khả năng xảy ra, nhưng diện mưa sẽ giảm. Sau đó thời tiết tốt lên, Nam Bộ sẽ chỉ có mưa vài nơi, lượng từ 5 đến 10mm, còn lại phổ biến không mưa.