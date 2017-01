Ảnh: Những khuôn mặt mệt nhoài trong phiên chợ hoa đêm cận Tết

Đi chợ hoa đêm là một thói quen của nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội trong nhiều năm qua và hoạt động này cũng tạo ra một "mùa kiếm ăn" cho những người kinh doanh mặt hàng hoa, cây cảnh. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 25-29 tháng Chạp âm lịch), khu vực chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội luôn tấp nập kẻ bán, người mua thâu đêm suốt sáng. Những mặt hàng được bán trong các phiên chợ hoa đêm chủ yếu là các loại hoa quen thuộc phục vụ người dân cắm, trang trí nhà cửa, cúng lễ dịp Tết như hoa đào, hoa mai, hoa cúc, ly, lay ơn... Ngoài ra, nhiều loại hoa quý hiếm, cây rừng cũng được vận chuyển về đây từ nhiều tỉnh thành khác nhau để chiều lòng những vị khách yêu thích sự độc - lạ. Do vào "mùa kiếm ăn" nên nhiều người kinh doanh, buôn bán hoa cây cảnh đã không tiếc công sức để làm việc suốt đêm. Tại khu vực bãi tập kết của chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, mỗi buổi tối có đến hàng trăm chuyến xe tải chở rất nhiều loại hoa về từ khắp mọi nơi. Các lái buôn phân phát hoa cho các quầy đặt tại chợ hoặc phân phối cho các quầy hoa khác trong thành phố. Mọi hoạt động chủ yếu được thực hiện trong đêm. Một trong những lý do góp phần hình thành phiên chợ hoa đêm được cho là từ việc các xe tải cỡ lớn không được phép di chuyển trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô vào ban ngày theo đúng quy định. Với tâm lý "đón đầu" các chuyến hàng mới về để mua được giá rẻ, nhiều người đã tìm đến chợ hoa vào thời điểm đêm muộn để chờ đợi, lựa chọn và mang về những bó hoa, cây cảnh đẹp nhất, ưng ý nhất, với giá rẻ nhất. Càng những ngày gần Tết, số lượng người đổ về các phiên chợ hoa càng đông hơn. Nhiều người bán hàng ở chợ Quảng An đã làm việc cả ngày lẫn đêm với mong muốn thu được khoản tiền lãi lớn trước khi về quê ăn Tết. Thời gian làm việc kéo dài, đặc biệt là do phải lao động trong đêm tối nên theo quan sát của PV Kiến Thức, trong phiên chợ hoa Tết đêm 28/12 âm lịch, rất nhiều người bán hàng hoa đã tỏ ra mệt mỏi. Anh Trần Văn Sơn - một lái buôn hoa ly đến từ Hải Dương - chia sẻ: "Nhà tôi 4-5 người đều bán hoa ở đây, bán cả ngày và thay phiên nhau. Xe chở hoa lên mỗi ngày 2 chuyến, vừa bán lẻ, vừa bán buôn. Đến 29 Tết là mệt lắm rồi! Khách vãn thì chúng tôi cũng nghỉ thôi". Cũng theo quan sát của PV Kiến Thức, tại chợ hoa Quảng An, có khá nhiều người bán hàng hoa là thiếu niên, học sinh... có thể được các chủ hàng thuê trả tiền theo giờ hoặc là con cháu của họ được huy động để thay phiên bán hàng trong đêm. Mọi năm, chợ hoa Tết ở Quảng An, Tây Hồ là một địa điểm chụp ảnh, tham qua thu hút khá nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ Thủ đô. Nhưng trong năm nay, chợ hoa ngày một đông đúc, chật cứng người, lại thêm phần đường đi khá lầy lội nên số lượng thanh niên đến đây đã không còn nhiều như trước. Làm việc mệt mỏi, vất vả, nhiều người bán hàng tỏ ra khó chịu khi có người quay phim, chụp ảnh tại quầy mà không mua hoa. Nhiều người thậm chí còn xua đuổi hoặc đòi tiền phí nếu như khách "đứng trước quầy quá lâu". Phần lối đi chính của khu chợ hoa Quảng An rất nhỏ, hẹp, lại thường xuất hiện các ô tô, xe tải, xe máy chở hàng đi ngược chiều nhau nên rất dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn gây cản trở đến việc di chuyển của người mua hoa. Vì vậy, một kinh nghiệm cho những người có ý định đi chợ hoa đêm là nên gửi xe ở khu vực gần cổng chợ - nơi có những nhà dân mở dịch vụ trông xe với giá 20.000 đồng/xe máy. Quang cảnh tại một quầy hoa chợ Quảng An trong đêm 28 Tết.

