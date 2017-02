Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng chùa Hương ngày khai hội

5h ngày 2/2 (mùng 6 Tết), bến Đục suối Yến (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tấp nập cảnh khách thập phương lên thuyền, xuôi dòng trẩy hội chùa Hương. Theo ban tổ chức lễ hội, riêng ngày mùng 5 Tết đã có tới hơn 69.000 lượt khách. Ngày khai hội chùa Hương vắng hơn không đáng kể, với khoảng gần 50.000 lượt người đổ về. Dòng suối Yến nên thơ là con đường thủy duy nhất đưa du khách vào các điểm dâng hương, hành lễ. Có 3 loại đò được sử dụng đưa đón khách tại đây. Đò nhỏ chứa được 6 người, đò loại vừa tối đa chở 12 người và đò lớn có sức tải 24 người. Các năm trước, giá vé khách đi đò kèm vé thắng cảnh là 85.000 đồng một người, năm nay đã tăng lên 130.000 đồng một người, trong đó 50.000 cho tiền đò và 80.000 đồng tiền vé thắng cảnh. Trẻ em được miễn phí. UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết dự kiến năm 2017, lượng khách tham quan, hành hương trong 3 tháng lễ hội vào khoảng 1,3 triệu đến 1,5 triệu lượt, xấp xỉ với năm 2016 là 1,4 triệu lượt. Nhìn từ trên cao, bến Trò (bến đò đến) có thuyền bè xếp dày đặc, tạo thành hình cánh cung ấn tượng. Năm nay, tại các bến xe, bến đò, điểm nghỉ chân... ban tổ chức phục vụ du khách miễn phí nhà vệ sinh. Đây là một điểm mới đáng ghi nhận tại lễ hội. Các chị em lái đò ngồi thảnh thơi nghỉ trên thuyền tại bến Trò trong khi chờ khách lên chùa làm lễ. Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch”, lễ hội năm nay đã giảm hẳn cảnh người dân rải tiền lẻ, xả rác, chen lấn... Giao thông đường bộ và thủy nội địa cũng thông thoáng an toàn hơn khi các đơn vị an ninh luôn thắt chặt, kiểm tra thường xuyên. Toàn ảnh chùa Thiên Trù rộng lớn và hùng vĩ dưới chân núi. Lễ khai hội diễn ra lúc 9h ngày mùng 6 Tết. Các đoàn trống hội, cờ hội được dịp khoe tài trước hàng nghìn khách thập phương. Sư trụ trì Thích Minh Hiền gióng hồi trống khai hội chùa Hương xuân Đinh Dậu. Sau khai hội, các đội múa rồng, lân sư tưng bừng biểu diễn trước sân chùa phục vụ khách tham quan. Du khách thành kính dâng hương tại chùa Thiên Trù cầu mong một năm an lành, ấm no, mạnh khoẻ và may mắn trong năm mới. Động Hương Tích luôn là điểm hành hương yêu thích của nhiều du khách trẩy hội. Ngoài việc dâng hương, thành tâm hướng Phật, một số người có thói quen hứng những giọt nước rơi từ các nhũ đá trên nóc động để cầu một năm mới may mắn, an lành.

