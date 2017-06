Nhan sắc kiều nữ sau lưng các ông trùm ma túy khét tiếng

Xinh đẹp, có vỏ bọc hoàn hảo, không ít cô gái vừa là người tình của các ông trùm ma túy, vừa là nhân lực then chốt trong các đường dây buôn bán "cái chết trắng". Gần đây nhất, “công xưởng” ma túy lớn nhất nhì Việt Nam do gã trùm Hoàng béo (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) đứng đầu bị đánh sập, nhiều “hot girl” xinh đẹp bị phát hiện là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn chất cấm. Nổi bật nhất là Vũ Hoàng Anh Ngọc - hay còn gọi “Ngọc Mi" là một hotgirl có tiếng tại TP HCM. Anh Ngọc quen với Hoàng béo khi tên này đã là ông trùm giàu có ở TP HCM. Trước sự ga lăng, vung tiền không tiếc của Hoàng béo, hotgirl này đã trở thành người tình và tham gia đường dây của Hoàng. Ảnh: Facebook. Phía cơ quan điều tra cho biết, chân dài này tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và tàng trữ ma túy đá. Cô thường xuyên cất giữ từ 10.000 đến 15.000 viên thuốc lắc tại nhà để tiện giao dịch mua bán. Ảnh: Facebook. Trước khi sa ngã vào con đường buôn bán chất cấm, hotgirl này từng đóng nhiều MV ca nhạc, chụp ảnh thời trang... Ảnh: Facebook. Một kiều nữ sau lưng ông trùm ma túy Hoàng béo là Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi), ngụ ở TP Hà Nội nhưng phụ trách giao dịch bán hàng tại TP HCM. Khi có đầu nậu đặt hàng, chân dài này sẽ điện cho ông trùm. Nhận được số lượng yêu cầu, Hoàng béo sẽ truyền lệnh cho đàn em mang hàng tới cho Huyền. Huyền giao dịch, vận chuyển cho người mua và nhận tiền qua tài khoản. Số tiền này sẽ được Huyền chuyển lại cho ông trùm. Ảnh công an cung cấp. Một người tình khác của ông trùm Hoàng ”béo” này tại Hà Nội là Lê Hương Giang (29 tuổi), phụ trách giao dịch khu vực phía Bắc. Ma túy sẽ được chuyển ra các tỉnh phía Bắc giao cho Giang bằng tàu hỏa. Ảnh công an cung cấp. Mãn hạn tù không lâu, Đàm Trọng Thắng (SN 1953, trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lại lún sâu vào con đường phạm pháp. Và để che chắn cho bản thân, đối tượng “cặp” với người đàn bà trẻ đẹp Hoàng Bích Ngọc (SN 1985) rồi tận dụng luôn cô “bồ nhí” này làm tay sai buôn ma túy. Ngọc cùng đồng bọn nhiều lần đóng gói ma túy đá, gửi theo đường phát nhanh vào TP HCM cho Thắng. Ảnh: An ninh thủ đô. Tháng 4/2015, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Ngọc tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2.800 viên ma túy tổng hợp (hơn 866 gram) và 1 túi nilon đựng 2,387 gram Methamphetamine. Ảnh Ngọc (ngoài cùng bên phải) trong phiên xét xử. Ảnh: An ninh thủ đô. Năm 2016, khi cùng tình nhân buôn bán chất cấm, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi, ngụ tại quận 1, TP HCM) đã bị bắt vì hành vi cất giấu ma túy để bán lại cho các đối tượng khác. Cơ quan công an đã thu giữ trong người Mỹ Anh và người tình buôn chất cấm hơn 100g Methamphetamine. Khám xét nơi ở của Mỹ Anh và trong cốp xe máy Hiếu gửi tại chung cư Mỹ Phước, lực lượng chức năng thu giữ tiếp hơn 600g Methamphetamine và hai khẩu súng. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Không ít bóng hồng sau lưng các ông trùm ma túy đều trẻ đẹp. Cô gái 9x Lê Hồng Hiệp (ngụ Vĩnh Long) này đã lĩnh 15 năm tù vì cùng người tình buôn ma túy. Ảnh: Zing.

Xinh đẹp, có vỏ bọc hoàn hảo, không ít cô gái vừa là người tình của các ông trùm ma túy, vừa là nhân lực then chốt trong các đường dây buôn bán "cái chết trắng". Gần đây nhất, “công xưởng” ma túy lớn nhất nhì Việt Nam do gã trùm Hoàng béo (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) đứng đầu bị đánh sập, nhiều “hot girl” xinh đẹp bị phát hiện là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn chất cấm. Nổi bật nhất là Vũ Hoàng Anh Ngọc - hay còn gọi “Ngọc Mi" là một hotgirl có tiếng tại TP HCM. Anh Ngọc quen với Hoàng béo khi tên này đã là ông trùm giàu có ở TP HCM. Trước sự ga lăng, vung tiền không tiếc của Hoàng béo, hotgirl này đã trở thành người tình và tham gia đường dây của Hoàng. Ảnh: Facebook. Phía cơ quan điều tra cho biết, chân dài này tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và tàng trữ ma túy đá. Cô thường xuyên cất giữ từ 10.000 đến 15.000 viên thuốc lắc tại nhà để tiện giao dịch mua bán. Ảnh: Facebook. Trước khi sa ngã vào con đường buôn bán chất cấm, hotgirl này từng đóng nhiều MV ca nhạc, chụp ảnh thời trang... Ảnh: Facebook. Một kiều nữ sau lưng ông trùm ma túy Hoàng béo là Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi), ngụ ở TP Hà Nội nhưng phụ trách giao dịch bán hàng tại TP HCM. Khi có đầu nậu đặt hàng, chân dài này sẽ điện cho ông trùm. Nhận được số lượng yêu cầu, Hoàng béo sẽ truyền lệnh cho đàn em mang hàng tới cho Huyền. Huyền giao dịch, vận chuyển cho người mua và nhận tiền qua tài khoản. Số tiền này sẽ được Huyền chuyển lại cho ông trùm. Ảnh công an cung cấp. Một người tình khác của ông trùm Hoàng ”béo” này tại Hà Nội là Lê Hương Giang (29 tuổi), phụ trách giao dịch khu vực phía Bắc. Ma túy sẽ được chuyển ra các tỉnh phía Bắc giao cho Giang bằng tàu hỏa. Ảnh công an cung cấp. Mãn hạn tù không lâu, Đàm Trọng Thắng (SN 1953, trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lại lún sâu vào con đường phạm pháp. Và để che chắn cho bản thân, đối tượng “cặp” với người đàn bà trẻ đẹp Hoàng Bích Ngọc (SN 1985) rồi tận dụng luôn cô “bồ nhí” này làm tay sai buôn ma túy. Ngọc cùng đồng bọn nhiều lần đóng gói ma túy đá, gửi theo đường phát nhanh vào TP HCM cho Thắng. Ảnh: An ninh thủ đô. Tháng 4/2015, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Ngọc tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2.800 viên ma túy tổng hợp (hơn 866 gram) và 1 túi nilon đựng 2,387 gram Methamphetamine. Ảnh Ngọc (ngoài cùng bên phải) trong phiên xét xử. Ảnh: An ninh thủ đô. Năm 2016, khi cùng tình nhân buôn bán chất cấm, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi, ngụ tại quận 1, TP HCM) đã bị bắt vì hành vi cất giấu ma túy để bán lại cho các đối tượng khác. Cơ quan công an đã thu giữ trong người Mỹ Anh và người tình buôn chất cấm hơn 100g Methamphetamine. Khám xét nơi ở của Mỹ Anh và trong cốp xe máy Hiếu gửi tại chung cư Mỹ Phước, lực lượng chức năng thu giữ tiếp hơn 600g Methamphetamine và hai khẩu súng. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Không ít bóng hồng sau lưng các ông trùm ma túy đều trẻ đẹp. Cô gái 9x Lê Hồng Hiệp (ngụ Vĩnh Long) này đã lĩnh 15 năm tù vì cùng người tình buôn ma túy. Ảnh: Zing.