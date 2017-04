Ảnh: Nhà cháy ngùn ngụt giữa trưa, dân chạy tán loạn ở Hà Nội

Vụ nhà cháy ngùn ngụt ở Hà Nội xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 12/4, tại số nhà 102 Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Một số người dân sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát từ phía trong ngôi nhà rồi nhanh chóng bao trùm xung quanh. Mặc dù người dân đã cùng nhau sử dụng nước lạnh, bình cứu hỏa mini để chữa cháy nhưng do lửa cháy lớn nên cứu hỏa bất thành. Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC Hà Nội đã huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Các lực lượng CSGT, Công an phường sở tại, dân phòng cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ chữa cháy, phân luồng điều tiết giao thông. Đến khoảng 12h30, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC phá cửa vào bên trong tiếp tục phun nước để đám cháy không bùng phát trở lại. Theo quan sát của PV Kiến Thức, hiện trường vụ cháy là cửa hàng kinh doanh các linh kiện điện thoại di động. Thông tin từ người dân cho hay, thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng. Nhiều tài sản, đồ đạc bên trong ngôi nhà bị lửa cháy thiêu rụi. Nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi. Nhiều người dân sống gần khu vực hoảng loạn khi đám cháy xảy ra. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa xác định. Nguyên nhân xảy ra cháy đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

