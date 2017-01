Ảnh: Người trồng thất thần vì đào Nhật Tân khoe sắc sớm

Do thời tiết ấm hơn so với những năm trước nên nhiều hộ dân trồng đào tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải bán một lượng đào cành lớn giá chưa bằng nửa so với năm ngoái. Ông Thịnh chủ một vườn đào Nhật Tân cho hay: Mọi năm, mỗi gốc đào bán ra với giá trung bình từ 4-6 triệu đồng, nhưng trong số tiền đó chủ vườn phải đầu tư mua gốc đào rừng để ghép, mỗi gốc đẹp cũng có giá từ 1-2 triệu đồng. Chưa tính chi phí thuê thợ đến ghép và tạo dáng, tiền thuê nhân công chăm bón, tiền vận chuyển.... "Năm nay, thời tiết ấm nên đào bung nở sớm. Tôi đã phải bán vội đi vì sợ sẽ mất trắng vụ đào năm nay" - ông Thịnh nói. Mỗi cành đào bán ra như năm ngoái ít nhất cũng được 150 - 300 nghìn đồng thì năm nay chỉ thu được một nửa. Cành 300 ngàn năm nay chỉ bán được 150 ngàn nếu gặp khách. Còn nếu không thì chỉ còn nhìn đào nở rồi... làm củi. Theo nhiều người dân ở đây, vụ đào năm ngoái phải sau 15/1 mới bắt đầu nhộn nhịp, nhưng năm nay mới đầu tháng nhiều hộ trồng đào đã phải bán với số lượng lớn. Đào năm nay nở sớm, phải bán vội với giá thấp nên ông Nhâm không khỏi lo lắng Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Thịnh, vợ chồng chị Tuyết đang tất tả cắt những cành hoa nở rộ để bán. Chị Tuyết cho biết: "Giờ bán ở đây chẳng được bao nhiêu nên hai vợ chồng ra chợ và đường lớn, mong vớt vát vài chục nghìn mỗi cành". Giá bán tại chợ hoa mỗi cành nhỏ dao động từ 250-300 nghìn đồng Ông Nhâm cho biết, nếu năm ngoái gốc đào này bán ra được 30 triệu đồng thì năm nay 20 triệu còn khó bán

Do thời tiết ấm hơn so với những năm trước nên nhiều hộ dân trồng đào tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải bán một lượng đào cành lớn giá chưa bằng nửa so với năm ngoái. Ông Thịnh chủ một vườn đào Nhật Tân cho hay: Mọi năm, mỗi gốc đào bán ra với giá trung bình từ 4-6 triệu đồng, nhưng trong số tiền đó chủ vườn phải đầu tư mua gốc đào rừng để ghép, mỗi gốc đẹp cũng có giá từ 1-2 triệu đồng. Chưa tính chi phí thuê thợ đến ghép và tạo dáng, tiền thuê nhân công chăm bón, tiền vận chuyển.... "Năm nay, thời tiết ấm nên đào bung nở sớm. Tôi đã phải bán vội đi vì sợ sẽ mất trắng vụ đào năm nay" - ông Thịnh nói. Mỗi cành đào bán ra như năm ngoái ít nhất cũng được 150 - 300 nghìn đồng thì năm nay chỉ thu được một nửa. Cành 300 ngàn năm nay chỉ bán được 150 ngàn nếu gặp khách. Còn nếu không thì chỉ còn nhìn đào nở rồi... làm củi. Theo nhiều người dân ở đây, vụ đào năm ngoái phải sau 15/1 mới bắt đầu nhộn nhịp, nhưng năm nay mới đầu tháng nhiều hộ trồng đào đã phải bán với số lượng lớn. Đào năm nay nở sớm, phải bán vội với giá thấp nên ông Nhâm không khỏi lo lắng Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Thịnh, vợ chồng chị Tuyết đang tất tả cắt những cành hoa nở rộ để bán. Chị Tuyết cho biết: "Giờ bán ở đây chẳng được bao nhiêu nên hai vợ chồng ra chợ và đường lớn, mong vớt vát vài chục nghìn mỗi cành". Giá bán tại chợ hoa mỗi cành nhỏ dao động từ 250-300 nghìn đồng Ông Nhâm cho biết, nếu năm ngoái gốc đào này bán ra được 30 triệu đồng thì năm nay 20 triệu còn khó bán