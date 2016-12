Người trồng hoa ở Hà Nội khóc ròng do ly nở sớm

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng những người dân trồng hoa ly vàng ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã vội vã ra vườn thu hoạch. Theo đa số những chủ vườn trồng hoa ly vàng ở Tây Tựu thì hầu hết hoa ly vàng được trồng để bán dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu song năm nay hoa ly nở sớm một cách bất thường khiến nhà nào cũng mếu máo, nguy cơ thiệt hại kinh tế. Người dân Tây Tựu cho hay, nguyên nhân khiến hoa ly vàng nở nhanh, chênh lệch tháng thu hoạch như vậy là do giống trồng chất lượng kém khiến cây hoa bị lùn không phát triển. Một phần khác do thời tiết thất thường nên không thể cứu vãn cho hoa nở đúng ngày. Nhiều chủ vườn còn cho biết, nếu tính đúng ngày hoa nở thì chênh lệch rất nhiều, có vườn hoa nở trước 1 tháng hoặc lệch gần 1 tháng. Nhiều bông ly đã nở nhưng chưa kịp thu hoạch bị rụng xuống đất. Trao đổi với PV Kiến Thức, chị Vương Thị Huyền (một chủ vườn) - cho biết: "Gia đình tôi đầu tư đến 60 triệu mua giống hoa ly, nhưng mua phải ngay giống kém chất lượng nên cây hoa không phát triển được. Hơn nữa, phía trên các nụ hoa chưa kịp nở còn tự bị chẻ nhỏ... Nếu bán hết cả vườn không biết có thu về nổi 10 triệu đồng không?". Chị Huyền buồn bã bên những bó hoa ly vừa thu hoạch của gia đình. "Chắc sang năm gia đình tôi tính chuyển sang trồng cây khác thôi, cứ như năm nay thì mất hết", chị Huyền giãi bày. Tương tự, vườn hoa ly của gia đình anh Nguyễn Đăng Thủy (tổ dân phố Hạ, Tây Tựu) cũng đang đua nhau bung nở sớm hơn Tết. "Trồng hoa để đến Tết ta mà Tết ta chưa kịp thu thì Tết Tây đã thu rồi", anh Thủy buồn bã chia sẻ. Hoa ly nở không đúng dịp Tết nên giá thành bán ra cũng thấp. Nếu bán bó thì cao nhất chỉ khoảng 70 nghìn đồng/bó; nhỏ thì 20 nghìn đồng/bó (tùy theo hoa đẹp hay xấu). Do hoa ly nở sớm không đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu nên người trồng có nguy cơ bị thiệt hại nặng về kinh tế. Những bông hoa đã nở được người dân chăm chút cẩn thận để hoa không rơi rụng. Thời tiết nắng ấm càng khiến hoa ly vàng nở nhanh hơn.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng những người dân trồng hoa ly vàng ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã vội vã ra vườn thu hoạch. Theo đa số những chủ vườn trồng hoa ly vàng ở Tây Tựu thì hầu hết hoa ly vàng được trồng để bán dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu song năm nay hoa ly nở sớm một cách bất thường khiến nhà nào cũng mếu máo, nguy cơ thiệt hại kinh tế. Người dân Tây Tựu cho hay, nguyên nhân khiến hoa ly vàng nở nhanh, chênh lệch tháng thu hoạch như vậy là do giống trồng chất lượng kém khiến cây hoa bị lùn không phát triển. Một phần khác do thời tiết thất thường nên không thể cứu vãn cho hoa nở đúng ngày. Nhiều chủ vườn còn cho biết, nếu tính đúng ngày hoa nở thì chênh lệch rất nhiều, có vườn hoa nở trước 1 tháng hoặc lệch gần 1 tháng. Nhiều bông ly đã nở nhưng chưa kịp thu hoạch bị rụng xuống đất. Trao đổi với PV Kiến Thức, chị Vương Thị Huyền (một chủ vườn) - cho biết: "Gia đình tôi đầu tư đến 60 triệu mua giống hoa ly, nhưng mua phải ngay giống kém chất lượng nên cây hoa không phát triển được. Hơn nữa, phía trên các nụ hoa chưa kịp nở còn tự bị chẻ nhỏ... Nếu bán hết cả vườn không biết có thu về nổi 10 triệu đồng không?". Chị Huyền buồn bã bên những bó hoa ly vừa thu hoạch của gia đình. "Chắc sang năm gia đình tôi tính chuyển sang trồng cây khác thôi, cứ như năm nay thì mất hết", chị Huyền giãi bày. Tương tự, vườn hoa ly của gia đình anh Nguyễn Đăng Thủy (tổ dân phố Hạ, Tây Tựu) cũng đang đua nhau bung nở sớm hơn Tết. "Trồng hoa để đến Tết ta mà Tết ta chưa kịp thu thì Tết Tây đã thu rồi", anh Thủy buồn bã chia sẻ. Hoa ly nở không đúng dịp Tết nên giá thành bán ra cũng thấp. Nếu bán bó thì cao nhất chỉ khoảng 70 nghìn đồng/bó; nhỏ thì 20 nghìn đồng/bó (tùy theo hoa đẹp hay xấu). Do hoa ly nở sớm không đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu nên người trồng có nguy cơ bị thiệt hại nặng về kinh tế. Những bông hoa đã nở được người dân chăm chút cẩn thận để hoa không rơi rụng. Thời tiết nắng ấm càng khiến hoa ly vàng nở nhanh hơn.