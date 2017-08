Ảnh: Người dân chụp hình, xem Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy

Liên quan đến việc Thủy điện hồ Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy thứ hai, những ngày qua, do mưa lũ ở thượng nguồn, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã vượt mực nước cho phép. 7h sáng nay (18/8), Thủy điện hồ Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy thứ hai. Nước từ lòng hồ Hòa Bình qua cửa xả đáy tạo thành thác nước đổ xuống sông Đà tạo nên sự kỳ vĩ khác thường. Nhiều người đã đến để tận mắt chứng kiến thủy điện xả lũ. Mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình hơn 112 m lưu lượng nước đến hồ là 3.420m3 và tổng lưu lượng xả là 3.970m3/s. Việc mở cửa xả đáy nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, phát điện an toàn. Những ngày tới tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể mở thêm cửa xả đáy. Một số người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc... Nhiều năm qua hồ Hòa Bình mới mở cửa xả đáy trở lại. Tranh thủ chụp hình bên thác nước bất chấp nguy hiểm.

