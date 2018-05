Ảnh: Nắng nóng gay gắt, người Hà Nội mặc như "Ninja" ra đường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay (7/5) ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi cao trên 35 độ C. Ảnh chụp đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ khoảng 7h sáng nay, nắng nóng ở Hà Nội đã bắt đầu gay gắt. Càng về trưa và chiều, nền nhiệt càng tăng lên oi bức, khó chịu khiến nhiều người đi đường phải vật lộn khổ sở. Ảnh chụp đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Trên nhiều tuyến đường đang xây dựng, việc cây xanh bị đốn hạ đánh chuyển khiến người ta có cảm giác nhiệt độ vượt quá 35 độ c. Nắng như đổ lửa làm nhiều người đi bộ mệt mỏi. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người dân Hà Nội điều khiển xe máy đi ngoài đường phải "ngụy trang" như...ninja. Người phụ nữ mặc đồ che nắng kín người, chỉ để lộ đôi mắt. Không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông khi ra đường những ngày này phải mặc đồ chống nắng kín người.Nắng nóng cũng khiến người dân mất kiên nhẫn khi đứng chờ ở những điểm đèn đỏ. Không ít bất chấp nguy hiểm vượt trước khi đèn chuyển xanh. Càng về trưa, mọi bóng râm đều được tận dụng để tránh cái nắng gay gắt. Những bóng cây xanh là vô cùng quý giá những ngày nắng nóng ở thủ đô. Trong ngày hôm nay, người dân Thủ đô di chuyển trên những tuyến đường có cây xanh giống như đi trên "thiên đường". Gầm cầu đường bộ trở thành nơi "trốn nắng" lý tưởng nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay (7/5) ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi cao trên 35 độ C. Ảnh chụp đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ khoảng 7h sáng nay, nắng nóng ở Hà Nội đã bắt đầu gay gắt. Càng về trưa và chiều, nền nhiệt càng tăng lên oi bức, khó chịu khiến nhiều người đi đường phải vật lộn khổ sở. Ảnh chụp đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Trên nhiều tuyến đường đang xây dựng, việc cây xanh bị đốn hạ đánh chuyển khiến người ta có cảm giác nhiệt độ vượt quá 35 độ c. Nắng như đổ lửa làm nhiều người đi bộ mệt mỏi. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người dân Hà Nội điều khiển xe máy đi ngoài đường phải "ngụy trang" như...ninja. Người phụ nữ mặc đồ che nắng kín người, chỉ để lộ đôi mắt. Không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông khi ra đường những ngày này phải mặc đồ chống nắng kín người. Nắng nóng cũng khiến người dân mất kiên nhẫn khi đứng chờ ở những điểm đèn đỏ. Không ít bất chấp nguy hiểm vượt trước khi đèn chuyển xanh. Càng về trưa, mọi bóng râm đều được tận dụng để tránh cái nắng gay gắt. Những bóng cây xanh là vô cùng quý giá những ngày nắng nóng ở thủ đô. Trong ngày hôm nay, người dân Thủ đô di chuyển trên những tuyến đường có cây xanh giống như đi trên "thiên đường". Gầm cầu đường bộ trở thành nơi "trốn nắng" lý tưởng nhất.