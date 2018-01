Ảnh: Mưa trái mùa lớn ở TPHCM, nhà vườn trồng mai Tết phát hoảng

Khoảng 16h ngày 18/1, khu vực trung tâm TP.HCM và các quận, huyện lân cận bất ngờ trời đổ mưa lớn khiến người đi đường không kịp trở tay do không chuẩn bị áo mưa. Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, cơn mưa trái mùa chiều 18/1 xảy ra trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ gồm TP.HCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre... Cơn mưa trái mùa xảy ra vào những ngày đầu tháng Chạp âm lịch khiến nhiều người dân khốn đốn trong việc mưu sinh. Đến tối cùng ngày, mưa trái mùa ở TPHCM tiếp tục xảy ra và kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Theo ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa trái mùa xảy ra do áp cao cận nhiệt đới lấn tây đẩy ẩm từ biển đông vào đất liền tạo ra những khối mây dông gây mưa. "Hiện tượng mưa trái mùa này còn duy trì trong ngày 19/1, đến ngày 20/1 thì giảm dần", ông Quyết thông tin. Cơn mưa trái mùa vào những ngày cận Tết nguyên đán cũng khiến nhiều nhà vườn trồng mai, hoa kiểng cung cấp cho thị trường Tết tỏ ra lo lắng. "Nếu mưa trái mùa vẫn tiếp diễn, nhất là sau rằm tháng chạp, khi thời điểm mai lặt lá, hoa trổ nụ thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng", một nghệ nhân trồng mai ở quận Thủ Đức lo lắng chia sẻ. Cơn mưa trái mùa gây ngập nhẹ ở một số khu vực.

