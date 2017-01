Ảnh: Linh vật Tết “mái ấm hạnh phúc” ở Quảng Ngãi

Gia đình gà mang tên "Cổng đại cát" chúc mừng năm mới 2017 ở công viên Ba Tơ (TP Quảng Ngãi). Trong đó mô hình gà trống cao nhất đàn đến 6,5 m. Sau một tháng thực hiện, ngày 22/1, các nghệ nhân Đà Nẵng cùng nhóm thợ hoàn thành mô hình "Mái ấm hạnh phúc" của gia đình gà linh vật mừng đón Tết Đinh Dậu phục vụ nhu cầu du xuân người dân địa phương và du khách. Ông Trương Minh Khương, Phó giám đốc Công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết hội hoa xuân tết Đinh Dậu năm nay mang chủ đề "TP Quảng Ngãi - Bình minh hội tụ vươn tới tương lai" với ba đại cảnh: Cổng đại cát, Bình minh thắp sáng vươn mình và Gà mái ấp trứng vàng, trứng bạc gợi sự sinh sôi, nảy nở hạnh phúc sum vầy. Ngày 22/1, nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài, nón lá đến công viên Ba Tơ chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc mùa xuân. Khu vực trung tâm công viên nổi bật với cặp gà trống, mái và ba con đang kiếm ăn trên đồi. Gà trống cao 3 m, gà mái cao 2 m bên trong được thiết kế khung sắt, bên ngoài làm chất liệu lá dừa nước sơn nhiều màu sắc rực rỡ. Bạn Võ Thị Lợi (ngụ Đắk Lắk) chia sẻ nhiều năm sống, làm việc ở Quảng Ngãi nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng bạn bè đến chụp ảnh lưu niệm ở công viên Ba Tơ mừng đón mùa xuân mới, hy vọng vạn sự may mắn. "Sau Tết, tôi sẽ chuyển công tác về quê Đắk Lắk nên mùa xuân này gợi lên nhiều cảm xúc, tình cảm bạn bè tốt đẹp nơi đây, lưu luyến khó thể nào quên", Lợi thổ lộ. Đôi bạn trẻ say sưa lưu lại khoảnh khắc đẹp bên mô hình gia đình gà rực rỡ sắc màu. Mô hình gà mái cao 2,5 m ấp trứng vàng, trứng bạc gợi sự sinh sôi, nảy nở mang lại ấm no hạnh phúc mừng đón năm mới. Theo lãnh đạo Công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi, ngoài mô hình "Mái ấm hạnh phúc" của gia đình gà, không gian mùa xuân ở công viên Ba Tơ rộng 3,5 ha được trang trí khoảng 46 loại hoa được đưa về từ Sa Đéc (Đồng Tháp) và Quảng Ngãi gắn với các chủ đề tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước.

