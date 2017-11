Ảnh: Không khí buổi sáng BOT Cai Lậy mở cửa trở lại

Sau ba tháng rưỡi tạm ngưng hoạt động, từ 9h sáng nay (30/11), trạm BOT Cai Lậy mở cửa thu phí trở lại với một loạt các thay đổi về mức giá cũng như bố trí các bãi xe riêng phục vụ tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ. Nguồn ảnh: Zing Mức giá mới trung bình giảm 30% so với trước đây áp dụng hầu hết các loại phương tiện di chuyển qua trạm. Riêng người dân 4 xã xung quanh trạm BOT Cai Lậy sử dụng ôtô cá nhân và không kinh doanh vận tải sẽ được qua trạm miễn phí. Nguồn ảnh: Zing Từ sáng sớm, lực lượng CSGT cùng các đơn vị bảo vệ trạm BOT, các đội an ninh trật tự, xe cứu thương, cứu hỏa...đã tập trung. Lực lượng bảo vệ trạm BOT cũng tăng gấp đôi so với bình thường. Nguồn ảnh: Zing Dàn xe cẩu chờ sẵn để kéo những ôtô cố tình gây ùn tắc giao thông tại BOT Cai Lậy trước "giờ G". Nguồn ảnh: Zing Trạm BOT Cai Lậy cũng bố trí mới 2 bãi đậu xe dành cho xe mua vé tháng và xe trả tiền lẻ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Thậm chí, chủ đầu tư BOT Cai Lậy còn bố trí cả một khu vực dành riêng cho báo chí tác nghiệp. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Nhìn chung, trong buổi sáng đầu tiên trạm thu phí Cai Lậy mở cửa khá suôn sẻ, chưa thấy tình trạng ùn tắc hay tài xế trả tiền lẻ. Nguồn ảnh: NLĐ Tuy nhiên, PV ghi nhận xuất hiện một vài trường hợp trả phí bằng tiền mệnh giá lớn 500.000 đồng khiến nhân viên BOT mất thời gian đếm tiền trả lợi. Nguồn ảnh: NLĐ Ông Lưu Văn Hào - phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang - khẳng định vị trí đặt trạm và mức phí tại trạm thu phí Cai Lậy đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng và sẽ không có sự điều chỉnh nào nữa. Nguồn ảnh: NLĐ Địa điểm thu tiền mệnh giá nhỏ khá vắng vẻ trong sáng nay. Nguồn ảnh: NLĐ

Sau ba tháng rưỡi tạm ngưng hoạt động, từ 9h sáng nay (30/11), trạm BOT Cai Lậy mở cửa thu phí trở lại với một loạt các thay đổi về mức giá cũng như bố trí các bãi xe riêng phục vụ tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ. Nguồn ảnh: Zing Mức giá mới trung bình giảm 30% so với trước đây áp dụng hầu hết các loại phương tiện di chuyển qua trạm. Riêng người dân 4 xã xung quanh trạm BOT Cai Lậy sử dụng ôtô cá nhân và không kinh doanh vận tải sẽ được qua trạm miễn phí. Nguồn ảnh: Zing Từ sáng sớm, lực lượng CSGT cùng các đơn vị bảo vệ trạm BOT, các đội an ninh trật tự, xe cứu thương, cứu hỏa...đã tập trung. Lực lượng bảo vệ trạm BOT cũng tăng gấp đôi so với bình thường. Nguồn ảnh: Zing Dàn xe cẩu chờ sẵn để kéo những ôtô cố tình gây ùn tắc giao thông tại BOT Cai Lậy trước "giờ G". Nguồn ảnh: Zing Trạm BOT Cai Lậy cũng bố trí mới 2 bãi đậu xe dành cho xe mua vé tháng và xe trả tiền lẻ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Thậm chí, chủ đầu tư BOT Cai Lậy còn bố trí cả một khu vực dành riêng cho báo chí tác nghiệp. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Nhìn chung, trong buổi sáng đầu tiên trạm thu phí Cai Lậy mở cửa khá suôn sẻ, chưa thấy tình trạng ùn tắc hay tài xế trả tiền lẻ. Nguồn ảnh: NLĐ Tuy nhiên, PV ghi nhận xuất hiện một vài trường hợp trả phí bằng tiền mệnh giá lớn 500.000 đồng khiến nhân viên BOT mất thời gian đếm tiền trả lợi. Nguồn ảnh: NLĐ Ông Lưu Văn Hào - phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang - khẳng định vị trí đặt trạm và mức phí tại trạm thu phí Cai Lậy đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng và sẽ không có sự điều chỉnh nào nữa. Nguồn ảnh: NLĐ Địa điểm thu tiền mệnh giá nhỏ khá vắng vẻ trong sáng nay. Nguồn ảnh: NLĐ