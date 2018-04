Ảnh: Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn

Sau khi Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn (SN 1955) - nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ngày trong tối 17/4, nhiều cơ quan gồm cả Bộ Công an và VKSND đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Tuấn tại 105B phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Trong ảnh, cơ quan chức năng tiến vào nhà riêng ông Phan Hữu Tuấn. Ông Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Vietnamnet, khoảng 21h25 phút, cơ quan chức năng khám xét xong nhà riêng ông Phan Hữu Tuấn. Người dân tò mò theo dõi cuộc khám xét nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo, Bộ Công an.

Sau khi Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn (SN 1955) - nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ngày trong tối 17/4, nhiều cơ quan gồm cả Bộ Công an và VKSND đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Tuấn tại 105B phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Trong ảnh, cơ quan chức năng tiến vào nhà riêng ông Phan Hữu Tuấn . Ông Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Vietnamnet, khoảng 21h25 phút, cơ quan chức năng khám xét xong nhà riêng ông Phan Hữu Tuấn. Người dân tò mò theo dõi cuộc khám xét nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo, Bộ Công an.