Ảnh: Hiện trường tai nạn kinh hoàng, 6 người thương vong ở SG

Đến rạng sáng nay (21/6), hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 4 người trọng thương xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM vẫn đang được Công an quận Bình Tân khám nghiệm, điều tra làm rõ. Trước đó, khuya 20/6, hai nam thiếu niên khoảng 16 tuổi, chở nhau trên xe máy biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tú hướng từ đường Vĩnh Lộc ra quốc lộ 1, theo người dân thì cả 2 chạy với tốc độ cao. Đến trước số nhà 361, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì va vào đuôi xe máy biển số 60N8-8304 do anh Nguyễn Trọng Lượng (39 tuổi, quê Hải Dương), cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Chiếc xe máy của hai thiếu niên mất lái lao sang trái, tông liên tiếp vào xe máy tay ga hiệu Airblade và xe máy hiệu Exciter chạy hướng ngược lại. Hậu quả, hai nam thiếu niên đi trên xe máy biển số tỉnh Đồng Naitử vong. Bốn nạn nhân còn lại cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong số đó có 2 người đang hết sức nguy kịch. Ngay khi có mặt, Công an quận Bình Tân đã cho phong toả toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Tú qua hiện trường để phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn. Vụ tai nạn giữa đêm khuya nhưng có rất đông người hiếu kỳ đổ ra chứng kiến.

