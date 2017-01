Ảnh: Hành khách mếu máo vì không kịp lên tàu về quê ăn Tết

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, từ chiều 24/1 (tức ngày 27 tháng Chạp), nhiều hành khách bắt đầu đổ về ga Hà Nội mua vé tàu để kịp thời gian lên đúng chuyến về quê ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thông tin với PV Kiến Thức, ông Hà Quốc Hùng - Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội kiêm Trưởng ga Hà Nội - cho biết: "Hành khách từ các nơi đến ga Hà Nội để mua vé tàu về quê ăn Tết hiện tại cũng tương đối đều đều, khách đi rải rác ở các chuyến và không tập trung một tàu. Nếu so với mọi ngày thường, lượng khách đông lên một chút, không xảy ra tình trạng ùn tắc, hành khách luôn giữ vệ sinh sạch sẽ". Cũng theo ông Hùng, dự kiến từ ngày 25/1, lượng hành khách có thể tăng hơn chút ít. Hành khách đi tàu về quê đều mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhiều túi to, ba lô được nữ khách mang theo lên tàu về quê đón Tết. Hầu hết mọi người đều vội vã. Dù phải mang theo nhiều đồ đạc nặng nhọc nhưng đôi bạn trẻ vẫn luôn nở nụ cười rất tươi bởi không phải chen chúc nhau mua vé, ra ga kịp chuyến tàu. Hành khách đều xếp hàng và giữ an ninh trật tự ở cửa soát vé, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy nhau. Nhân viên nhà ga Hà Nội tiến hành kiểm soát vé hành khách nghiêm ngặt, chặt chẽ, đồng thời tuyên truyền và bắt buộc hành khách phải mua vé đi tàu theo quy định. Nhân viên kiểm soát vé và tra lại thông tin khách hàng thêm lần nữa trước khi để hành khách lên tàu. Ông Hà Quốc Hùng cho biết thêm: "Đến thời điểm này, ở ga Hà Nội, chưa thấy hành khách nào vào nhà ga báo mua phải vé giả. Bên cạnh đó, nhà ga cũng thường xuyên khuyến cáo với hành khách nên mua vé qua các trang bán vé chính thống, hoặc khi đến ga thì phải mua vé ở cửa bán theo đúng quy định, đồng thời nắm bắt các thông tin về chuyến đi". Mặc dù, lượng người về ga Hà Nội mua vé để về quê đến thời điểm này không quá đông nhưng một số hành khách vẫn lo lắng, sợ lỡ chuyến tàu nên đến ga rất sớm và tranh thủ lót dạ bằng những món ăn nhanh. Cũng có số ít hành khách mệt mỏi. Ngủ gục ngay khi lên được chỗ ngồi trên tàu. Nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi theo người thân đi tàu về quê đón Tết. Hành khách đều ngồi đúng vị trí của mình trên toa tàu tuyến Hà Nội - Chợ Sy. Tuy nhiên, thời điểm PV ghi nhận, có một số hành khách cùng người nhà mếu máo bởi không lên kịp chuyến tàu về quê ăn Tết (tuyến Hà Nội - Chợ Sy). Nhân viên ở cửa soát vé hướng dẫn khách di chuyển xuống bến Giáp Bát (Hà Nội) may ra bắt kịp chuyến tàu. Các đoàn tàu ở ga Hà Nội sẵn sàng phục vụ người dân kịp thời gian về quê ăn Tết với người thân, gia đình.

