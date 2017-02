Ảnh: Hàng nghìn người ngồi giữa đường giải hạn sao La Hầu

17h ngày 4/2 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch), sân chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) chật kín người đến sớm chờ đến giờ làm lễ giải hạn đầu năm mới. Do diện tích bên trong sân chùa khiêm tốn, nhiều phụ nữ đến sớm súy chỗ, trải giấy báo, chiếu, bày ghế ngồi chờ từ 16h. 19h nghi lễ mới bắt đầu. Theo lịch của nhà chùa, tối nay sư thầy làm hai lễ chính phục vụ người dân là khoá lễ Thượng nguyên lúc 21h và khoá lễ sao La Hầu vào 19h. 18h, bên trong sân chùa gần như đã chật kín khách. Nhiều người phải vác ghế lên đầu, len lỏi đi vào. 18h30, lượng người bắt đầu đông hơn. Họ đổ về gần kín một chiều lòng đường phố Tây Sơn đoạn trước cửa chùa. Lực lượng công an phường, dân phòng, cảnh sát giao thông được huy động tăng cường, hỗ trợ nhà chùa ổn định trật tự để cho các phương tiện lưu thông qua đây an toàn. Một số khách đến muộn ngồi ở dải phân cách giữa lòng đường và cây cầu vượt gần đó bị cảnh sát yêu cầu di chuyển vào khu vực quy định. Đúng 19h, lễ giải hạn sao La Hầu bắt đầu. Hàng nghìn người ngồi ngoài đường vái vọng vào trong, lẩm bẩm khấn theo lời của sư trụ trì. Theo quan niệm của dân gian và nhà phật, sao La Hầu là sao chủ về buồn rầu, chuyện thị phi, tai ương, kiện tụng... Sao La Hầu cũng có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự... Người nào mệnh Kim và Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc Mộc. Năm nay, nhà chùa và chính quyền phường Ngã Tư Sở đã tổ chức phát ghế miễn phí. Tuy nhiên, do số lượng quá đông, nhiều người vẫn phải ngồi bệt xuống đất hoặc trải giấy báo. Một số người khác tới muộn đứng luôn ở dải phân cách vái vọng từ xa. Chị Hương, khách có mặt tại đây chia sẻ cúng giải hạn sao La Hầu không nhất thiết phải là chính bản thân người mang sao xấu tới chùa làm lễ mà còn có thể để người thân đi lễ hộ miễn là có sớ viết đầy đủ tên tuổi. 20h15, lễ giải hạn kết thúc, khách ra về được nhà chùa phát lộc gồm chuối và oản ngay ngắn, trật tự. Không có cảnh chen lấn xô đẩy như các trường hợp khác. Vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch tới đây, nhà chùa tiếp tục tổ chức đại lễ cầu an cho mọi gia đình. Khi đó, dự kiến người dân đổ về đông gấp nhiều lần hôm nay.

17h ngày 4/2 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch), sân chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) chật kín người đến sớm chờ đến giờ làm lễ giải hạn đầu năm mới. Do diện tích bên trong sân chùa khiêm tốn, nhiều phụ nữ đến sớm súy chỗ, trải giấy báo, chiếu, bày ghế ngồi chờ từ 16h. 19h nghi lễ mới bắt đầu. Theo lịch của nhà chùa, tối nay sư thầy làm hai lễ chính phục vụ người dân là khoá lễ Thượng nguyên lúc 21h và khoá lễ sao La Hầu vào 19h. 18h, bên trong sân chùa gần như đã chật kín khách. Nhiều người phải vác ghế lên đầu, len lỏi đi vào. 18h30, lượng người bắt đầu đông hơn. Họ đổ về gần kín một chiều lòng đường phố Tây Sơn đoạn trước cửa chùa. Lực lượng công an phường, dân phòng, cảnh sát giao thông được huy động tăng cường, hỗ trợ nhà chùa ổn định trật tự để cho các phương tiện lưu thông qua đây an toàn. Một số khách đến muộn ngồi ở dải phân cách giữa lòng đường và cây cầu vượt gần đó bị cảnh sát yêu cầu di chuyển vào khu vực quy định. Đúng 19h, lễ giải hạn sao La Hầu bắt đầu. Hàng nghìn người ngồi ngoài đường vái vọng vào trong, lẩm bẩm khấn theo lời của sư trụ trì. Theo quan niệm của dân gian và nhà phật, sao La Hầu là sao chủ về buồn rầu, chuyện thị phi, tai ương, kiện tụng... Sao La Hầu cũng có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự... Người nào mệnh Kim và Mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc Mộc. Năm nay, nhà chùa và chính quyền phường Ngã Tư Sở đã tổ chức phát ghế miễn phí. Tuy nhiên, do số lượng quá đông, nhiều người vẫn phải ngồi bệt xuống đất hoặc trải giấy báo. Một số người khác tới muộn đứng luôn ở dải phân cách vái vọng từ xa. Chị Hương, khách có mặt tại đây chia sẻ cúng giải hạn sao La Hầu không nhất thiết phải là chính bản thân người mang sao xấu tới chùa làm lễ mà còn có thể để người thân đi lễ hộ miễn là có sớ viết đầy đủ tên tuổi. 20h15, lễ giải hạn kết thúc, khách ra về được nhà chùa phát lộc gồm chuối và oản ngay ngắn, trật tự. Không có cảnh chen lấn xô đẩy như các trường hợp khác. Vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch tới đây, nhà chùa tiếp tục tổ chức đại lễ cầu an cho mọi gia đình. Khi đó, dự kiến người dân đổ về đông gấp nhiều lần hôm nay.