Ảnh: Dòng người chen chúc đến chợ Viềng mua may bán rủi

Dù hội chợ Viềng (Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chính thức khai hội vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết Âm lịch (đêm 3/2, rạng sáng 4/2) nhưng do đây là phiên chợ một năm chỉ có một lần nên ngay từ chiều ngày 7 âm lịch, hàng vạn người đã chen chúc nhau đến chợ Viềng để bán rủi, mua may. Ghi nhận của PV Kiến Thức, dọc các con đường dẫn đến chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) luôn đông nghìn nghịt du khách đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Dòng người chen chúc nhau dẫn đến nhiều con đường bị ùn tắc. Theo quan niệm của nhiều người, đến chợ Viềng bán rủi mua may cho một năm mới được bình an, may mắn. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại chợ Viềng, Công an tỉnh Nam Định đã điều động gần 200 cán bộ gồm các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT... tham gia đảm bảo an toàn cho lễ hội. Trong hai ngày lễ hội, lực lượng chức năng sẽ căn cứ tình hình, mật độ phương tiện trên QL10 để chủ động phân luồng cho các xe tải, xe khách chạy tuyến cố định Nam Định - Ninh Bình ngay từ ngã ba Lộc An, ngã tư QL10-QL21B theo hướng Phủ Lý - QL1 - Ninh Bình. Phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình phân luồng các phương tiện từ Ninh Bình đi Nam Định ngay từ ngã tư cầu Vòm, cầu Non Nước (phía Ninh Bình) hay phân luồng các phương tiện từ nút giao đường cao tốc Cao Bồ đi Phủ Lý - TP Nam Định. Dòng người đông nghịt chen chân vào Phủ Dầy (Kim Thái, Nam Định) Hàng chục bãi đỗ xe của BTC và người dân nhưng vẫn không đủ sức chứa do khách quá đông. Nhiều người cầu may mắn đầu năm tại các di tích quanh nơi diễn ra Hội chợ Viềng. Lực lượng CSCĐ thường xuyên tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự. Cây cảnh là mặt hàng thu hút đông sự chú ý của người dân. Đồ cổ được bày bán luôn hút khách. Hàng trăm con bò, bê được mổ bán phục vụ khách đến chợ Viềng.

