Ảnh: Đốn hàng dầu trên 50 năm tuổi ở trung tâm Sài Gòn

Công nhân tiến hành đốn hàng cây dầu nằm bên vỉa hè đường Lê Lợi, đoạn từ giao lộ với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành, quận 1. Trước đó, Ban quản lý giao thông đô thị tuyến số 1 cho biết qua khảo sát, đơn vị này nhận thấy trên vỉa hè đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến đường Phan Bội Châu) có 28 cây xanh, trong đó có 12 cây nằm trong phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng và 16 cây còn lại có thân nằm ngoại phạm vi nhưng tán cây nằm trong tĩnh không của ranh giải phóng mặt bằng từ 1 đến 1,5m. Do vậy, khi triển khai thi công tường vây có chiều sâu 50 m sẽ cắt đứt hệ rễ, cành tán có nguy cơ mất ổn định và đổ ngã đe dọa đến sự an toàn của người thi công, thiết bị thi công, đặc biệt là công trình nhà dân ngay bên cạnh. Việc di dời, đốn hạ 28 cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình thi công, nhà dân xung quanh. Theo Sở GTVT, tiêu chí đốn hạ cây xanh đợt này là các cây có khả năng sinh chồi, ngọn kém; cây bị sâu bệnh, cong nghiêng, già cỗi, cây phân cành, nhánh cao... có nguy cơ gãy cành, tét nhánh khi có mưa, giông, gió. Qua khảo sát, 27 cây phải đốn hạ, 1 cây được bứng dưỡng. Số cây dầu này có chiều cao trên dưới 30 m và có tuổi đời hơn 50 năm. Trong buổi sáng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã huy động nhiều công nhân để nhanh chóng đốn hạ số cây dầu còn lại, giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Chi phí thực hiện trong đợt đốn, di dời này là gần 200 triệu đồng. Một số cây có đường kính đến gần nửa mét được cưa thành nhiều đoạn. Đại diện Sở GTVT cũng cho biết thêm việc bứng, dưỡng chuyển đi nơi khác trồng lại số cây này là rất khó và khả năng sống lại của chúng không cao. Các công nhân cho biết việc đốn thân sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay, sau đó sẽ tiến hành đào gốc dọn mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc đốn hạ cây dầu cổ thụ trên tuyến đường trung tâm quận 1 thu hút khiến nhiều người đi đường, khách du lịch quan tâm. Theo ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Ban quản lý dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), khi hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, mảng xanh, cây xanh trên đường Lê Lợi sẽ được đầu tư lại, đảm bảo phù hợp với cảnh quan thực tế và hài hòa với quy hoạch của khu vực. Như vậy, từ năm 2014 đến nay, đây là lần đốn hạ, di dời cây xanh thứ 3 với tổng số khoảng 60 cây xanh nằm trên đường Lê Lợi, nhằm phục vụ cho thi công tuyến metro số 1. Số gỗ sau khi đốn hạ sẽ giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM) sử dụng cho các công trình công ích.

