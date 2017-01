Ảnh: Đổ xô sắm Tết ngày cuối kỳ nghỉ lễ ở Sài Gòn, Hà Nội

TP.HCM: Sáng 2/1, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, nhiều người đổ về các trung tâm thương mại ở TP.HCM mua sắm. Tại TTTM Aeon quận Tân Phú khách vào gửi xe phải chờ đợi khá lâu để lấy thẻ. Bên trong một số khu vực các lối đi đều đông nghịt người. Những quầy đồ ăn chế biến sẵn luôn thu hút khách với đa dạng các món có giá từ 20.000-150.000 đồng. Những hộp sushi, sashimi tươi ngon, đẹp mắt có giá hơn 100.000 đồng tùy loại. Đồ nướng các loại cũng là lựa chọn của nhiều người khi đi mua sắm, không mất thời gian nấu nướng cho buổi trưa. Việc lựa chọn món ăn ưa thích khá nhanh nhưng khách hàng phải chờ hàng chục phút để tính tiền. Khu vực bàn, ghế ngồi để ăn uống luôn trong tình trạng đông đúc. Mẫu áo dài cách tân dành cho ngày Tết trưng bày bên hành lang TTTM khách hàng có thể thử mặc ngay tại quầy. Chị Tâm (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng sợ ít hôm nữa tăng giá nên tranh thủ mua cho con gái sớm. Tại siêu thị Big C trên đường Hoàng Văn Thụ, các mặt hàng được chuẩn bị đầy ắp nhưng lượng khách mua trong sáng 2/1 không đông như các TTTM khác. Những mặt hàng Tết như bánh kẹo, đồ uống, các loại hạt... trưng bày số lượng lớn nhưng nhiều khách chỉ xem qua. Tại Hà Nội: Siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) lúc 10h ngày 2/1. Tất cả các gian hàng đều chật cứng khách. Do dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, tranh thủ dịp nghỉ ba ngày, nhiều người dân ở Hà Nội tìm đến siêu thị mua sắm trước. Bước vào siêu thị, nhiều người có cảm giác không khí Tết Đinh Dậu như đã cận kề khi khắp nơi treo đồ trang trí, các chính sách khuyến mãi được trưng ra. 11h30, các gian hàng phục vụ đồ ăn sẵn chật kín khách. Việc mua hàng trong siêu thị giúp người tiêu dùng yên tâm hơn so với đi chọn lựa ở các cửa hàng bên ngoài. Gian hàng bán cá hồi thu hút khá đông khách, có nhân viên đứng lọc tại chỗ. Giá cá hồi fillet Na Uy khoảng 463.000 đồng/kg. Đối với thịt lườn cá hồi Anh giá chỉ 67.000 đồng/kg. Bao lì xì Tết sớm được bày bán, nhiều khách chọn mua loại có hình con gà, biểu trưng năm Đinh Dậu. Khu vực quầy thực phẩm rau củ quả sạch. Mỗi kg cà chua giá chỉ 8.900 đồng. Mặt hàng này nhiều người mua phục vụ cho các bữa ăn trong ngày hoặc trong tuần. Riêng quầy thực phẩm, gia vị luôn đông nghẹt. Quầy thanh toán đông đúc. Nhiều người chờ 30 phút mới tới lượt.

