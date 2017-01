Ảnh đẹp hoa xuân trên các miền Tổ quốc

Dịp cuối đông, đầu xuân, trên mọi miền Tổ quốc, các loài hoa xuân đua nhau nở rộ, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ, du khách thập phương. Ảnh: Quang Trung. Hà Giang: Vào mỗi dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm, nơi đây lại đón đông đảo du khách đổ về ngắm hoa tam giác mạch. Đây là loài hoa mong manh nhưng mang vẻ đẹp đầy sức sống, can trường của thiên nhiên vùng cao nguyên đá. Tam giác mạch là cây thuộc họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch. Cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác giữ ở giữa là một hạt mạch quý. Ngoài tam giác mạch, cảnh sắc Hà Giang còn rực rỡ với những đồng hoa cải vàng óng vào dịp cuối năm. Loài hoa này vốn sinh ra từ những ruộng cải, hầu như xuất hiện nhiều trên mọi rẻo cao miền núi Hà Giang, đặc biệt là dọc đường từ Cổng Trời - Quản Bạ đến Đồng Văn. Tuy nhiên, nơi được coi là thiên đường hoa cải vàng lại là thung lũng Sủng Là. Mộc Châu (Sơn La): Ngoài Hà Giang, Mộc Châu cũng là một trong những xứ sở của hoa mận trắng vào mỗi dịp đầu năm mới. Sẽ không quá khi người ta nói Mộc Châu vào mùa xuân trông như một thiên đường ở lưng chừng mây. Nói đến Mộc Châu cũng phải nhắc tới hoa đào rừng. Đào nơi đây thường nở muộn vào tháng 2 (trước hoặc sau Tết Nguyên Đán). Sẽ thật uổng phí nếu khách không đến vùng du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Sơn La này để ngắm cảnh vào đầu xuân. Làng Nhật Tân, Phú Thượng (Hà Nội): Đây là nơi trồng nhiều hoa đào nhất thủ đô. Người dân trong làng sống chủ yếu bằng nghề trồng đào cảnh. Kỹ thuật trồng đào ở đây là ghép cành đào bích vào gốc đào quả để tạo ra cây đào lai gốc khoẻ, mà hoa vẫn đẹp, bông đều. Người trồng đào còn có kinh nghiệm việc sửa tán tạo thành cây tròn, đẹp đều, đặc biệt là việc hãm đào cho nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi năm, từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, đào Nhật Tân được đem đi bán tại các chợ ở Hà Nội. Nhiều cây giá lên tới hàng chục triệu đồng. Ngoài đào quất, làng Nhật Tân còn trồng nhiều loài hoa khác như hoa đồng tiền, hướng dương, cúc họa mi... Hoa đồng tiền còn gọi là cây kim tiền, thường được trồng hoặc trưng trong những dịp đầu xuân năm mới để cầu mong may mắn, tài lộc và tiền của cho gia đình. Hoa đồng tiền luôn mang những ý nghĩa to lớn, tượng trưng cho sự hạnh phúc, vẻ đẹp và mang đến tiền tài vào nhà quanh năm. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều gia đình thường trang trí loài hoa này trong phòng khách. Hưng Yên: Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là nơi nổi tiếng về nghề trồng cây làm thuốc dịp giáp Tết. Tới đây, du khách sẽ được đắm chìm vào những mảng màu vàng rực trên cánh đồng cùng với mùi hương thơm ngát đặc biệt của loài hoa cúc chi. Hoa cúc chi chỉ có một mùa, và nở rộ những ngày sau Tết Dương lịch. Đây còn là loại thảo dược quý có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, giải độc, bổ não... Sa Đéc (Đồng Tháp): Làng hoa ở xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước. Nơi đây ươm mầm gần 2.000 loại hoa kiểng với diện tích trồng hơn 85 ha, và có gần 2.000 hộ dân làm nghề. Các loài mai, sung, si, khế, cau, quất... qua tay các nghệ nhân lành nghề trở nên đẹp mắt, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều năm nay, làng hoa Tân Quy Đông còn là điểm du lịch, thu hút nhiều nam thanh nữ tú tới vui chơi, chụp ảnh, đặc biệt là dịp cận Tết.

