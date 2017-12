Ảnh: Công viên Thủ Lệ đốt lửa, che bạt sưởi ấm cho động vật

Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia trên thế giới. Do thời tiết những ngày mùa Đông năm nay rất lạnh, các loài động vật ở công viên phải tìm cách để chống rét. Một chú cừu non nằm nép mình vào góc tường để rúc đầu vào bộ lông cừu mẹ giữ ấm. Theo ông Phạm Đình Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV vườn Thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ), thì để giúp giữ ấm cho các loài động vật tại vườn thú Hà Nội những ngày này, đơn vị đã sử dụng bạt, tấm tôn để che chắn gió lùa (đối với voi). Do thời tiết quá lạnh những con nhím chui hẳn vào tổ để giữ thân nhiệt. Chỗ ở của một số loài động vật khác được sử dụng lá cọ để chắn gió. Cũng theo ông Phạm Đình Mạnh, bên cạnh việc chắn gió, thì vườn thú còn đốt lửa và sử dụng những bóng điện có công suất lên tới 2.500W, điện máy sưởi quạt hơi nóng cho nhiệt cho động vật. Động vật ở công viên Thủ Lệ ấm hơn khi đứng cạnh các đống lửa cháy đỏ rực. Nếu nhiệt độ dưới 5 độ C, ban ngày vườn thú sẽ cho động vật nằm bên trong chuồng, đồng thời có sổ sách ghi chép tình hình sức khỏe cho động vật bên cạnh việc đốt lửa sưởi ấm. Ngoài khẩu phần ăn của động vật hàng ngày, vườn thú Thủ Lệ còn tăng cường lượng thức ăn giàu vitamin và khoáng để tăng cường sức đề kháng chống rét cho động vật. Những chú hổ Đông Dương được sưởi ấm bằng máy sưởi. Máy sưởi được đặt với khoảng cách an toàn bên ngoài cửa chuồng hổ Đông Dương vừa nhằm sưởi ấm, đồng thời giữ an toàn cho hổ. "Chúa sơn lâm" tại công viên Thủ Lệ. Một số loài động vật khác được chăm sóc ở bên ngoài tại vườn thú Hà Nội tranh thủ sưởi ấm bằng những tia nắng mặt trời hiếm hoi.

