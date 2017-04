Ảnh: Công viên Hà Nội chật kín người vui chơi ngày giỗ Tổ

Từ khoảng 9h ngày 6/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tranh thủ ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên hàng trăm lượt phụ huynh đã đưa con em đến vui chơi ở công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Công viên Cầu Giấy được coi là đẹp nhất Hà Nội, an toàn và miễn phí vào cửa nên thu hút hàng nghìn trẻ em và các bậc phụ huynh đến. Trẻ em hào hứng, thích thú với trò chơi leo dây núi ở công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Bé trai hướng về phía phụ huynh cười sảng khoái bởi đã chinh phục được núi dây. Chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mình và chồng đều là nhân viên văn phòng nên không có nhiều thời gian dành cho con lắm, hơn nữa công việc dạo này cũng bận tối mặt nên tranh thủ hôm nay được nghỉ đưa con ra công viên vui chơi cùng các bạn để cháu thoải mái, vui vẻ hơn". Khu vực trò chơi đông kín. Các em nhỏ tỏ ra hào hứng với các trò chơi yêu thích của mình. Do lượng trẻ em vui chơi rất đông nên một số em muốn tham trò chơi phải xếp hàng chờ đợi. Ai cũng muốn nhanh chóng được tham gia trò mà mình yêu thích. Bé gái thử cảm giác mạnh với trò đu dây. Các bé thưởng thức kem một cách khoái trí. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng bé trai vẫn hào hứng vui chơi cùng các bạn ở công viên. Một số em mệt mỏi sau khi chơi đùa ở công viên. Tranh thủ nghỉ ngơi. Được chị chăm sóc bằng cách lấy áo quạt mát. Một số phụ huynh phải cất giày dép con em mình vào túi vì sợ bị lẫn, mất khi các cháu lên đồi cỏ để vui chơi. Càng đến trưa, lượng người kéo đến công viên càng đông. Khu vực trông giữ xe máy ra vào công viên chật kín không còn chỗ xếp. Nhiều ô tô đưa các cháu nhỏ đến vui chơi đỗ xếp hàng dài, lộn xộn trước cổng công viên Cầu Giấy. Trong sáng nay, do không chú ý, một số phụ huynh đã để lạc con và phải ra khu vực bảo vệ nhờ các nhân viên thông báo lên loa tìm các cháu.

Từ khoảng 9h ngày 6/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tranh thủ ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên hàng trăm lượt phụ huynh đã đưa con em đến vui chơi ở công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Công viên Cầu Giấy được coi là đẹp nhất Hà Nội, an toàn và miễn phí vào cửa nên thu hút hàng nghìn trẻ em và các bậc phụ huynh đến. Trẻ em hào hứng, thích thú với trò chơi leo dây núi ở công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Bé trai hướng về phía phụ huynh cười sảng khoái bởi đã chinh phục được núi dây. Chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mình và chồng đều là nhân viên văn phòng nên không có nhiều thời gian dành cho con lắm, hơn nữa công việc dạo này cũng bận tối mặt nên tranh thủ hôm nay được nghỉ đưa con ra công viên vui chơi cùng các bạn để cháu thoải mái, vui vẻ hơn". Khu vực trò chơi đông kín. Các em nhỏ tỏ ra hào hứng với các trò chơi yêu thích của mình. Do lượng trẻ em vui chơi rất đông nên một số em muốn tham trò chơi phải xếp hàng chờ đợi. Ai cũng muốn nhanh chóng được tham gia trò mà mình yêu thích. Bé gái thử cảm giác mạnh với trò đu dây. Các bé thưởng thức kem một cách khoái trí. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng bé trai vẫn hào hứng vui chơi cùng các bạn ở công viên. Một số em mệt mỏi sau khi chơi đùa ở công viên. Tranh thủ nghỉ ngơi. Được chị chăm sóc bằng cách lấy áo quạt mát. Một số phụ huynh phải cất giày dép con em mình vào túi vì sợ bị lẫn, mất khi các cháu lên đồi cỏ để vui chơi. Càng đến trưa, lượng người kéo đến công viên càng đông. Khu vực trông giữ xe máy ra vào công viên chật kín không còn chỗ xếp. Nhiều ô tô đưa các cháu nhỏ đến vui chơi đỗ xếp hàng dài, lộn xộn trước cổng công viên Cầu Giấy. Trong sáng nay, do không chú ý, một số phụ huynh đã để lạc con và phải ra khu vực bảo vệ nhờ các nhân viên thông báo lên loa tìm các cháu.