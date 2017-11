Ảnh: Công tác an ninh cho đoàn phu nhân/phu quân APEC tham quan Hội An

Sáng 11/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền chủ trì chương trình của Phu nhân/Phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phố cổ Hội An chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với băng rôn, khẩu hiệu trên nhiều tuyến phố. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho đoàn APEC, lực lượng an ninh đã được bố trí tại các khu vực ngã 3, ngã 4 của phố cổ Hội An từ vài ngày qua. Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An, cùng với công tác dọn dẹp vệ sinh sau ngập lụt thì công tác an ninh cũng được ưu tiên hàng đầu trong những ngày này. Ông Sơn nhấn mạnh an ninh phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đoàn Phu nhân/Phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tới tham quan phố Hội. Ảnh: Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu phố cổ Hội An được chú trọng. CSGT điều tiết phương tiện đi vào khu trung tâm phố cổ Hội An. Theo lực lượng chức năng, những ngày này, giao thông vẫn thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động chốt chăn ở các ngã 3, ngã 4 đảm bảo trật tự và điều hướng giao thông. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đưa đón các đoàn xe APEC tới Hội An. Lực lượng Cảnh sát PCCC túc trực tại khu phố cổ Hội An. Đường ưu tiên dành cho đoàn xe APEC ở khu phố cổ Hội An. Một số đường cấm hoàn toàn xe lưu thông. Du khách vẫn tham quan bình thường ở khu phố cổ, tuy nhiên một số khu vực quanh quảng trường sẽ bị hạn chế. Một góc phố cổ Hội An. Băng rôn chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 treo trước cửa các khách sạn tại Hội An. Không gian văn hoá Việt Nam - Nhật Bản cũng sẽ khai trương vào hôm nay.

Sáng 11/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền chủ trì chương trình của Phu nhân/Phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phố cổ Hội An chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với băng rôn, khẩu hiệu trên nhiều tuyến phố. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho đoàn APEC, lực lượng an ninh đã được bố trí tại các khu vực ngã 3, ngã 4 của phố cổ Hội An từ vài ngày qua. Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An, cùng với công tác dọn dẹp vệ sinh sau ngập lụt thì công tác an ninh cũng được ưu tiên hàng đầu trong những ngày này. Ông Sơn nhấn mạnh an ninh phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đoàn Phu nhân/Phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tới tham quan phố Hội. Ảnh: Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu phố cổ Hội An được chú trọng. CSGT điều tiết phương tiện đi vào khu trung tâm phố cổ Hội An . Theo lực lượng chức năng, những ngày này, giao thông vẫn thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động chốt chăn ở các ngã 3, ngã 4 đảm bảo trật tự và điều hướng giao thông. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đưa đón các đoàn xe APEC tới Hội An. Lực lượng Cảnh sát PCCC túc trực tại khu phố cổ Hội An. Đường ưu tiên dành cho đoàn xe APEC ở khu phố cổ Hội An. Một số đường cấm hoàn toàn xe lưu thông. Du khách vẫn tham quan bình thường ở khu phố cổ, tuy nhiên một số khu vực quanh quảng trường sẽ bị hạn chế. Một góc phố cổ Hội An. Băng rôn chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 treo trước cửa các khách sạn tại Hội An. Không gian văn hoá Việt Nam - Nhật Bản cũng sẽ khai trương vào hôm nay.