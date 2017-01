Ảnh cảnh sát 141 HN căng mình giữ gìn bình yên cận Tết

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người người dân, đặc biệt phát hiện và phòng chống các loại tội phạm nguy hiểm những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017, 15 tổ công tác 141 Hà Nội liên tục làm việc cả ngày lẫn đêm, chốt chặn trên nhiều tuyến đường của Thủ đô. Trong những ngày làm việc cận Tết Nguyên đán, cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp người tham giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ. Nhiều trường hợp vi phạm khi phát hiện bóng dáng cảnh sát 141 Hà Nội đã vội vàng quay đầu xe bỏ chạy, bất chấp các phương tiện khác. Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm không cài quai theo đúng quy định. Hầu hết các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm đều bị cảnh sát 141 Hà Nội xử lý nghiêm. Trong số các trường hợp vi phạm có không ít thanh niên định phóng xe đâm thẳng cảnh sát để bỏ chạy nhưng cũng bị khống chế và xử lý. Lực lượng cảnh sát trong 15 tổ công tác 141 Hà Nội "căng mình" làm nhiệm vụ để giữ gìn an ninh, trật tự trên các tuyến đường Hà Nội. Nhiều trường hợp các đối tượng mang theo "hàng trắng" bị cảnh sát 141 Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Nam thanh niên bị cảnh sát 141 phát hiện bắt giữ do mang ma túy đá, khai tên là Nguyễn Văn Lân (26 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), mua gói ma túy đá với giá 2 triệu đồng về để sử dụng.

