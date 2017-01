Ảnh: Ấn tượng Đại sứ Mỹ thả cá và đi chợ hoa Hà Nội

"Hôm nay sắp tới ngày Táo quân về chầu trời để báo cáo những việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm. Táo quân là người bảo vệ và phù hộ cho gia đình gặp nhiều may mắn theo tục lệ Việt Nam. Tôi thả cá chép để cầu cho một năm mới Đinh Dậu tốt lành", Đại sứ Mỹ Ted Osius nói trước khi thực hiện thủ tục. Đại sứ Mỹ chúc Tết "chúc các bạn năm mới phát tài, phát lộc, nhưng không phát phì". Đây là lần thứ ba ngài đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Công ông Táo theo phong tục truyền thống của người Việt. Năm ngoái, ông cùng bạn đời làm công việc này tại Huế. Sau đó, ông đi chợ hoa Quảng Bá, chọn mua đào để trang trí cho Tết. Đại sứ Mỹ cởi mở, thân thiết với những người bán hàng tại đây đồng thời không quên gửi lời chúc mừng năm mới tới họ. Khi gặp một số em thiếu nhi của một trường mầm non, ông vui vẻ trò chuyện. Đại sứ Osius cùng bạn đời Clayton có một con trai và một con gái, ông hào hứng khi biết các bé chỉ nhỏ bằng độ tuổi con mình. "Các con có thích ăn bánh chưng rán không?", ông hỏi. Trong một bài phỏng vấn mới đây, ông chia sẻ bánh chưng rán là món ăn ưa thích của gia đình vào dịp Tết. Khi được hỏi về kế hoạch cho Tết năm nay, ông cho biết sẽ khám phá hang Sơn Đoòng trước Tết. Sau đó, ông quay lại Hà Nội và cùng gia đình sang Lào thăm gia đình người bạn thân là bà Rena Bitter - cựu Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM, hiện là đại sứ Mỹ tại Lào. Đại sứ Mỹ sử dụng tiếng Việt thành thạo và am hiểu về truyền thống của Việt Nam khi nói về quan hệ giữa đất và trời. Ông cũng bày tỏ sự yêu thích đối với truyền thống thờ tổ tiên, tôn trọng người già và đoàn tụ vào mỗi dịp Tết của người Việt. Ông dừng lại mua một cành đào với giá 600.000 đồng. Đại sứ vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện với người bán. Theo chia sẻ của chị, năm nay giá đào tăng cao vì thời tiết ấm trước Tết. Ông Osius từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ năm 1996-1998. Ông được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam vào ngày 18/11/2014.

