Ẩn họa khôn lường từ súng tự chế

Dễ dàng chế tạo, mua bán



Trước tình hình đó, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Gia Lai đã lập kế hoạch đấu tranh. Bước đầu, đã làm rõ 92 đối tượng có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm”, thu giữ 24 khẩu súng tự chế cùng nhiều linh kiện các loại. Đặc biệt, ngày 7-10-2017, qua công tác nghiệp vụ, Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện P.V.C (1986, trú xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) đang gửi các linh kiện chế tạo súng hơi cồn cho một đối tượng ở H. Hải Hậu (Nam Định). Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 2 nòng súng làm bằng kim loại và nhiều vật dụng liên quan. Làm việc với CQĐT, C. khai nhận: tháng 4-2016, do “đam mê” súng tự chế nên đã vào các trang mạng Internet để tìm hiểu cách lắp ráp, làm súng tự chế. C. liên hệ với một đối tượng rao bán các linh kiện để chế tạo súng với số tiền 4 triệu đồng, giao dịch qua đường xe khách.

Một thanh niên mang súng đi săn tại khu vực bìa rừng xã Đắc Rong, H. Kbang, Gia Lai.

Bằng các hướng dẫn có sẵn trên mạng Internet, sau khi có linh kiện, C. dễ dàng lắp ráp thành 1 khẩu súng hơi hoàn chỉnh. Sau khi khoe “chiến tích” lên facebook, nhiều người đã hỏi mua nên C. đã mua các linh kiện về lắp ráp thành súng hơi bán lại để kiếm lời. Đến thời điểm bị phát hiện, C. khai nhận đã lắp ráp được 5 khẩu súng hơi bắn đạn chì và bán 3 khẩu cho 3 người ở các tỉnh, thành phố với giá 10 triệu đồng/khẩu. C. khai nhận, biết là hàng cấm nên tháo rời từng bộ phận, linh kiện rồi gửi nhiều lần. Đồng thời, qua đấu tranh, C. cũng khai nhận đã mua, bán các linh kiện súng hơi cho 26 người trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-9-2017, Phòng ANĐT phối hợp với CAH Chư Pưh bắt quả tang P.V.Đ (1994, trú H. Chư Pưh) đang đóng gói, gửi các linh kiện chế tạo súng hơi cồn gồm: bình hơi, lò xo, đồng hồ đo áp… chuẩn bị gửi đi Bắc Giang, Bình Dương, Tiền Giang. Đ. khai nhận: sau khi đặt mua nhiều bộ phận súng tự chế trên facebook, thấy dễ chế tạo nên đã mày mò tìm hiểu. Do mua lại với giá cao nên Đ. vào TPHCM mua ống nhôm, tuýp sắt với giá rẻ về chế tạo, bán lại kiếm lời. Từ tháng 3-2017 đến khi bị phát hiện, Đ. đã bán các linh kiện súng hơi cồn cho 36 đối tượng trên 23 tỉnh, thành phố, thu lợi số tiền hơn 7 triệu đồng.

C. và Đ. chỉ là 2 trong nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh đang bị Phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…”. Các đối tượng đều cho rằng chỉ vì đam mê súng săn nên tự lên mạng nghiên cứu, tìm hiểu với mục đích bắn chim, thú mà không biết vi phạm pháp luật. Điều đó có thể thấy rằng, việc các đối tượng lén lút mua bán, chế tạo súng hơi tự chế dễ dàng khi hàng loạt hướng dẫn có sẵn trên mạng Internet. Bởi, dù là hàng cấm nhưng chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm thì có hàng trăm nghìn kết quả. Điều đó cho thấy “đường đi” của súng tự chế rất phức tạp.

Những ẩn họa khôn lường

Không chỉ việc mua bán, trao đổi, lắp ráp súng tự chế diễn biến phức tạp thì việc sử dụng trái phép các loại súng tự chế này ở vùng nông thôn cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Trong những chuyến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa H. Kbang (Gia Lai), P.V ngạc nhiên khi bắt gặp rất nhiều cửa hàng tạp hóa bán các loại cồn y tế với những chai nhựa màu xanh. Khi được hỏi, chủ quán cho biết bán cho những thanh niên đổ vào súng cồn tự chế để bắn chim, rắn, chuột... Không chỉ thế, đi trên đường còn dễ dàng bắt gặp những tay “thiện xạ” xách cả những khẩu súng hơi tự chế đắt tiền, được trang bị cả giảm thanh và ống ngắm. Điều đó không chỉ đe dọa đến những hệ động vật ở các cánh rừng của huyện này mà còn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường có thể xảy ra.

Và ngay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc sử dụng súng tự chế đã để lại nhiều hệ lụy và hậu quả khôn lường. Như ngày 18-2-2017, trên địa bàn H. Đắc Đoa xảy ra vụ tai nạn liên quan đến súng tự chế bắn đạn hoa cải. Trong lúc nhồi thuốc súng thì bất ngờ đạn phát nổ bắn thẳng vào mặt làm Huỳnh Văn Hải (1977, trú thôn 4, TT Đắc Đoa) bị thương nặng. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng Hải đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, CAH Đắc Đoa thu giữ một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn đã nhồi xong thuốc.

Thượng tá Nguyễn Trường Chinh - Trưởng phòng ANĐT CA tỉnh Gia Lai cho biết: Các đối tượng thường dùng mạng xã hội với các thông tin tên, địa chỉ giả để trao đổi, mua bán súng tự chế các loại, vận chuyển bằng nhiều hình thức như: ký gửi xe khách, dịch vụ bưu điện… nhằm tránh sự phát hiện. Nhưng qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CA đã phát hiện và sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng. Thời gian tới, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Trong năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, vận động quần chúng, CA tỉnh Gia Lai đã thu giữ 8 súng quân dụng, 3 súng thể thao, 33 súng săn và hơn 50 súng tự chế các loại. Đặc biệt, qua Lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của CA các địa phương đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại súng tự chế. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành nghiêm cũng như vẫn còn một số bộ phận thanh, thiếu niên sử dụng, chế tạo các loại súng tự chế trái phép.