Ám ảnh loạt vụ cháy quán karaoke kinh hoàng năm 2016

1. Giải cứu 22 người mắc kẹt trong quán karaoke bốc cháy ở Quảng Ninh. Lúc 20h45 ngày 18/3/2016, tại quán karaoke Version II số 146 đường Triều Dương (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, khói đen vây kín từ tầng 4 đến tầng 6 của quán, nền nhiệt bên trong các phòng cũng tăng cao nhanh. Tại thời điểm cháy quán karaoke vẫn có 22 người đang mắc kẹt bên trong. Tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát PCCC Quảng Ninh khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng dập lửa, nhanh chóng triển khai phương án giải cứu các nạn nhân. Chiến đấu với "giặc" lửa khoảng 1h không ngừng nghỉ, cảnh sát đã giải cứu được các nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em). Trong số các nạn nhân có 1 cháu bé 14 tuổi bị khói làm sặc nhưng được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Dù lực lượng chức năng đã khống chế được lửa, không để lan rộng ra xung quanh, các nạn nhân mắc kẹt đều được giải cứu an toàn nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT TP Móng Cái (Quảng Ninh). 2. Cả "làng" karaoke tháo chạy khi thấy một quán bốc cháy ở Quảng Ngãi. Cháy lớn xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/7/2016, tại quán karaoke Cường Phát nằm trên đường Trần Quang Diệu (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Lúc xảy ra cháy các khách hát ngồi trong phòng chỉ phát hiện do khi thấy khói bay xộc vào phòng, mùi khét lẹt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 8 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong các phòng hát thiết kế với nhiều ốc vít kín nên cảnh sát gặp khó khăn. Nguồn ảnh: Thanh Niên. Cảnh sát PCCC phải phun nước từ bên trên quán karaoke bốc cháy. Đến 2h ngày 29/7/2016, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng do đường Trần Quang Diệu là “làng” karaoke của TP Quảng Ngãi với hàng chục hộ kinh doanh karaoke liền kề nhau nên khi xảy ra cháy các hành khách ở các quán khác cũng nháo nhào chạy tạo cảnh tượng hỗn loạn. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. 3. Lửa thiêu rụi quán karaoke lớn nhất Tiền Giang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 12/10/2016, tại quán karaoke Cosy trên đường Lê Văn Phẩm (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Quán Cosy được mệnh danh lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Nguồn ảnh: Nhân Dân. Khoảng 15 phút xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã đến hiện trường nhưng do lửa bùng phát mạnh, các phòng hát lại được thiết kế kín nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15h chiều cùng ngày, đám cháy mới tạm thời được khống chế. Nguồn ảnh: Nhân Dân. Do lửa cháy lớn lực lượng chức năng đã phải đập tường quán karaoke để chữa cháy. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được khống chế thì toàn bộ vật dụng, tài sản bên trong đã bị thiêu trụi. Nguồn ảnh: Zing.vn. Quán karaoke Cosy tan hoang sau vụ cháy, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Công an TP HCM. 4. Chân dài dùng áo ngực bịt miệng tháo chạy khỏi quán karaoke bốc cháy ở Nguyễn Khang (Hà Nội). Dư luận chắc chắn vẫn chưa quên được hình ảnh quán karaoke số 83 Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy dữ dội vào khoảng 17h45 ngày 17/9/2016, khiến hàng loạt chân dài bên trong chạy tán loạn. Trong số khoảng 20 chân dài tháo chạy khỏi quán karaoke bốc cháy, hình ảnh cô gái dùng áo ngực bịt miệng chạy ra ngoài thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều 5 xe cứu hỏa và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke số 83 Nguyễn Khang chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh, từng nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở về việc không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. 5. Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết. Hỏa hoạn cháy dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào khoảng hơn 13h30 ngày 1/11/2016, được xác định gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân xảy ra cháy do thợ hàn đến sửa một số hạng mục của karaoke số 68 Trần Thái Tông bất cẩn nên gây ra hỏa hoạn. Ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy - cho biết: Chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Quán này được xác định là điểm khởi đầu xảy ra hỏa hoạn và quán chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhiều lần đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở. Toàn bộ dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông bị lửa thiêu trụi, các tài sản bên trong cũng bị hư hỏng. Do thiết kế của các quán bịt kín, chuồng cọp phía sau cũng bị hàn kín nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt, đồng thời chỉ đạo Công an TP Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và đình chỉ các quán karaoke không tuân thủ các quy định về PCCC. Tối muộn ngày 1/11/2016, sau khi tìm kiếm được thi thể các nạn nhân, lực lượng chức năng đưa về Nhà tang lễ Cầu Giấy để thân nhân các nạn nhân nhận dạng. Ngày 12/11/2016, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can gồm; Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, Hà Đông, Hà Nội), Lê Thị Thìn (SN 1962, Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 30/11/2016, UBND quận Cầu Giấy thông báo về quyết định hình thức kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Xuân Nữ (Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận Cầu Giấy), bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu). Khiển trách bà Trịnh Thị Dung (PCT UBND quận Cầu Giấy), ông Nguyễn Tiến Huy (công chức phường Dịch Vọng Hậu), cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thắng (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu).

1. Giải cứu 22 người mắc kẹt trong quán karaoke bốc cháy ở Quảng Ninh. Lúc 20h45 ngày 18/3/2016, tại quán karaoke Version II số 146 đường Triều Dương (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, khói đen vây kín từ tầng 4 đến tầng 6 của quán, nền nhiệt bên trong các phòng cũng tăng cao nhanh. Tại thời điểm cháy quán karaoke vẫn có 22 người đang mắc kẹt bên trong. Tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát PCCC Quảng Ninh khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng dập lửa, nhanh chóng triển khai phương án giải cứu các nạn nhân. Chiến đấu với "giặc" lửa khoảng 1h không ngừng nghỉ, cảnh sát đã giải cứu được các nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em). Trong số các nạn nhân có 1 cháu bé 14 tuổi bị khói làm sặc nhưng được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Dù lực lượng chức năng đã khống chế được lửa, không để lan rộng ra xung quanh, các nạn nhân mắc kẹt đều được giải cứu an toàn nhưng thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT TP Móng Cái (Quảng Ninh). 2. Cả "làng" karaoke tháo chạy khi thấy một quán bốc cháy ở Quảng Ngãi. Cháy lớn xảy ra vào k hoảng 22h ngày 28/7/2016, tại quán karaoke Cường Phát nằm trên đường Trần Quang Diệu (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Lúc xảy ra cháy các khách hát ngồi trong phòng chỉ phát hiện do khi thấy khói bay xộc vào phòng, mùi khét lẹt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 8 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong các phòng hát thiết kế với nhiều ốc vít kín nên cảnh sát gặp khó khăn. Nguồn ảnh: Thanh Niên. Cảnh sát PCCC phải phun nước từ bên trên quán karaoke bốc cháy. Đến 2h ngày 29/7/2016, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng do đường Trần Quang Diệu là “làng” karaoke của TP Quảng Ngãi với hàng chục hộ kinh doanh karaoke liền kề nhau nên khi xảy ra cháy các hành khách ở các quán khác cũng nháo nhào chạy tạo cảnh tượng hỗn loạn. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. 3. Lửa thiêu rụi quán karaoke lớn nhất Tiền Giang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 12/10/2016, tại quán karaoke Cosy trên đường Lê Văn Phẩm (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Quán Cosy được mệnh danh lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Nguồn ảnh: Nhân Dân. Khoảng 15 phút xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã đến hiện trường nhưng do lửa bùng phát mạnh, các phòng hát lại được thiết kế kín nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15h chiều cùng ngày, đám cháy mới tạm thời được khống chế. Nguồn ảnh: Nhân Dân. Do lửa cháy lớn lực lượng chức năng đã phải đập tường quán karaoke để chữa cháy. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được khống chế thì toàn bộ vật dụng, tài sản bên trong đã bị thiêu trụi. Nguồn ảnh: Zing.vn. Quán karaoke Cosy tan hoang sau vụ cháy, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Công an TP HCM. 4. Chân dài dùng áo ngực bịt miệng tháo chạy khỏi quán karaoke bốc cháy ở Nguyễn Khang (Hà Nội). Dư luận chắc chắn vẫn chưa quên được hình ảnh quán karaoke số 83 Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy dữ dội vào khoảng 17h45 ngày 17/9/2016, khiến hàng loạt chân dài bên trong chạy tán loạn. Trong số khoảng 20 chân dài tháo chạy khỏi quán karaoke bốc cháy, hình ảnh cô gái dùng áo ngực bịt miệng chạy ra ngoài thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều 5 xe cứu hỏa và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke số 83 Nguyễn Khang chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh, từng nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở về việc không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. 5. Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết. Hỏa hoạn cháy dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào khoảng hơn 13h30 ngày 1/11/2016, được xác định gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân xảy ra cháy do thợ hàn đến sửa một số hạng mục của karaoke số 68 Trần Thái Tông bất cẩn nên gây ra hỏa hoạn. Ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy - cho biết: Chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Quán này được xác định là điểm khởi đầu xảy ra hỏa hoạn và quán chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhiều lần đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở. Toàn bộ dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông bị lửa thiêu trụi, các tài sản bên trong cũng bị hư hỏng. Do thiết kế của các quán bịt kín, chuồng cọp phía sau cũng bị hàn kín nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt, đồng thời chỉ đạo Công an TP Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và đình chỉ các quán karaoke không tuân thủ các quy định về PCCC. Tối muộn ngày 1/11/2016, sau khi tìm kiếm được thi thể các nạn nhân, lực lượng chức năng đưa về Nhà tang lễ Cầu Giấy để thân nhân các nạn nhân nhận dạng. Ngày 12/11/2016, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can gồm; Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, Hà Đông, Hà Nội), Lê Thị Thìn (SN 1962, Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 30/11/2016, UBND quận Cầu Giấy thông báo về quyết định hình thức kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Xuân Nữ (Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận Cầu Giấy), bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu). Khiển trách bà Trịnh Thị Dung (PCT UBND quận Cầu Giấy), ông Nguyễn Tiến Huy (công chức phường Dịch Vọng Hậu), cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thắng (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu).