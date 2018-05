Ám ảnh hiện trường xe tải tông liên hoàn xe máy, bốt CSGT

Chiều 7/5, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe tải tông xe máy làm một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 7/5, tại khu vực đèn xanh đèn đỏ ngã 3 chéo huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), ô tô tải BKS: 15C - 221.74 lưu thông theo hướng từ Cầu Bính về thị trấn Núi Đèo đã va chạm với xe máy BKS: 15B2 - 929.67 đi cùng chiều. Không dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục đâm vào cột đèn tín hiệu ở ngã 3 vườn hoa chéo (huyện Thủy Nguyên) và bốt CSGT đặt ngay gần đó, rồi mới chịu dừng. Hậu quả, xe máy bị cuối vào gầm xe tải, lái xe tử vong tại chỗ. Cột đèn tín hiệu bị gẫy đôi, bốt công an biến dạng, phần đầu xe tải hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn xe tải đâm xe máy xảy ra, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân, điều tiết giao thông tránh ùn tắc. Những người dân ở đây cho biết, khu vực đèn đỏ ngã 3 vườn hoa chéo huyện Thủy Nguyên là điểm đen về tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc quy định hướng đi của đèn xanh - đèn đỏ không hợp lý. Những người đi từ Cầu Bính về thị trấn Núi Đèo luôn được phép đi thẳng, trong khi đó chiều rẽ trái thì vẫn quy định lưu thông theo đèn tín hiệu. Nếu những xe máy rẽ trái dừng đèn thì phải dừng giữa đường, trong khi đó các phương tiện khác vẫn được đi thẳng, vì thế không làm chủ được tốc độ rất dễ gây ra những tai nạn thương tâm.

