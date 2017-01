5 chợ hoa nổi tiếng Hà Nội nên ghé thăm trong dịp Tết

Chợ hoa Quảng Bá

Đây là một trong những khu chợ nổi tiếng ở Hà thành, càng tấp nập vào dịp giáp Tết. Vào những ngày thường, chợ chỉ họp vào khoảng nửa đêm đến 3 - 4h sáng, nhưng những ngày cận tết thì sẽ họp từ sáng đến tối luôn. Do đó, du khách có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Chợ hoa Tết này chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 5 km, nằm ngay trên đường Âu Cơ. Trong những ngày này, hoa đào được nhiều người tìm mua nhất. Những cành đào đủ màu hồng, đỏ tràn ra cả khu vực ngoài chợ để mọi người lựa chọn. Tới đây, bạn không chỉ có cơ hội ngắm nhìn hàng nghìn loài hoa, cây cảnh đẹp và độc đáo mà còn có thể bắt gặp những giống cây, hoa mới lạ. - Ảnh: Phan Quốc Bảo/ vnexpress. Nhiều bạn trẻ cũng tìm tới chợ hoa Quảng Bá để chụp lại bộ ảnh du xuân để chào đón một năm mới đang đến gần - Ảnh: Phan Quốc Bảo/ vnexpress. Chợ hoa Hàng Lược

Đã thành thông lệ, cứ tới dịp đầu xuân, phiên chợ hoa chỉ diễn ra một lần trong năm trên tuyến phố Hàng Lược lại trở thành điểm đến văn hóa

thu hút đông đảo người dân thủ đô và khách tham quan. Chợ hoa Hàng Lược nằm ngay giữa lòng phố cổ, rất thuận tiện cho du khách vừa ngắm hoa vừa khám phá phố cổ. Đặc biệt, khi đi dạo chợ hoa ở đây, du khách còn có thể tận hưởng không khí Tết truyền thống cổ xưa và nhộn nhịp. Sau khi tham quan chợ hoa, du khách có thể ghé đến những phố phường khác để mua sắm. Nhiều du khách nước ngoài cũng đến đây tham quan, chụp hình, không ít người tìm mua những cành đào, chậu cây về trưng bày trong nhà để đón Tết theo đúng văn hóa của người Việt - Ảnh: Phương Nhung/Dantri Một gia đình trẻ tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau khi mùa xuân đến - Ảnh: Phương Nhung/Dantri Chợ hoa Hoàng Hoa Thám

Chợ hoa Tết đẹp nên đến khi du lịch Hà Nội này còn được gọi là chợ hoa đường Bưởi, bởi nó bắt đầu từ dốc chợ Bưởi và kéo dài đến đường Hoàng Hoa Thám. So với các nơi khác, chợ hoa Hoàng Hoa Thám có đặc biệt hơn một chút, đó là ngoài hoa và cây cảnh, chợ còn bán cả hạt giống, con giống, vật nuôi và thú cưng… Những chậu hoa, cây cảnh bày bán ở khắp dọc con đường khiến người đi qua không khỏi ngoái nhìn vì màu sắc sặc sỡ, bắt mắt của muôn cây - Ảnh: Vy An/ vnexpress. Chợ hoa đêm Tây Tựu

Chợ hoa đêm Tây Tựu thuộc làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Đến đây du khách không chỉ được “mục sở thị” hàng trăm loài hoa mà còn có thể mua hoa với giá cực rẻ ngay tại ruộng. Tuy nhiên, chợ hoa này họp rất sớm. Chỉ đến khoảng 3h sáng là tan và các lái buôn sẽ mang số hoa họ mua được vào trong thành phố để giao cho những đại lý và cửa hàng hoa. Chợ hoa đêm Mê Linh

Nếu bạn thích ngắm và mua hoa hồng thì hãy đến với chợ hoa đêm Mê Linh ở làng hoa Mê Linh (cách trung tâm Hà Nội 30 km). Chợ hoa Tết nổi tiếng Hà Nội này cũng giống như Tây Tựu, họp đêm và tan vào lúc sáng sớm. Vì vậy, nếu muốn mua hoa hồng giá rẻ hãy đến vào khoảng 12h đêm. Ngoài hoa hồng, bạn cũng có thể mua thêm các loại khác như ly, cúc, thạch thảo, violet….

