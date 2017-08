3 vụ tai nạn trong một ngày, 21 người thương vong

Hiện trường vụ TNGT giữa xe chở công nhân và xe 16 chỗ trên cao tốc TP HCM - Trung Lương làm 1 người chết, 6 người bị thương.

Đến gần 22h tối 29/8, lực lượng thuộc Cục CSGT (C67) phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụnghiêm trọng trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương làm nhiều người thương vong.