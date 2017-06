3 bức xúc của công nhân vệ sinh

Công việc của chúng tôi vốn nhiều áp lực hơn những gì mọi người thấy. Công việc nào cũng đáng được tôn trọng, nhưng nhiều người tự cho mình cao quý hơn những người khác và coi thường người quét rác. Họ cũng không nghĩ rằng công nhân vệ sinh là nhóm người gặp nhiều rủi ro và tai nạn trong lao động. Tôi chỉ muốn chia sẻ những điều mà không phải ai cũng hiểu về cuộc sống các công nhân quét rác.

1. Mỗi người ý thức một chút, chúng tôi sẽ bớt vất vả hơn.

Các tuyến đường, các khu chợ đều có đặt các thùng rác, các sọt gom rác. Tuy nhiên, rất nhiều người có suy nghĩ: "Lát nữa công nhân rác sẽ tới thu dọn", nên họ vứt rác khắp nơi. Tôi nhìn thấy nhiều phụ huynh chở con đi học, đi chơi. Đứa trẻ vô tư bóc bánh rồi thả lá gói, giấy gói xuống đường. Tôi bước tới nhắc nhở thì họ sừng sộ với tôi. Lúc đó, tôi chưa vào ca và chỉ mặc quần áo bình thường. Nếu tôi mặc đồng phục công nhân vệ sinh thì sao? Có thể họ cũng sừng sộ với tôi như thế hoặc hơn thế. Họ đã không dạy những đứa trẻ đáng yêu kia ý thức văn minh không xả rác, chắc gì họ có thể dạy chúng tôn trọng người khác. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ nhặt rác bỏ vào thùng.

2. Không cần vinh danh, chúng tôi chỉ cần an toàn

Cũng có nhiều người không coi thường chúng tôi, thậm chí vinh danh công việc của chúng tôi như những hiệp sĩ gác bóng đêm, nhiều tờ báo đã viết như vậy.

Nhưng tôi không cần sự vinh danh đó. Chúng tôi muốn thành phố sạch đẹp và mọi người được an toàn. Với công nhân nữ, việc lao động ban đêm chứa đầy rủi ro. Mỗi địa bàn chỉ có một hoặc hai công nhân đi quét đường. Chính tôi đã gặp những người đàn ông chạy xe kè kè theo chọc ghẹo gạ gẫm, người đầy mùi rượu.

Tôi cũng đã thấy nhiều băng nhóm hẹn thanh toán nhau giữa khuya, trong những con hẻm vắng, tôi sợ lạnh người. Ở nhiều quận vùng ven phức tạp, những vụ lộn xộn như vậy cứ vài ngày, vài tuần lại xảy ra. Chúng tôi lo lắng cho chính mình và mọi người. Nhưng khi can ngăn hoặc báo công an, chúng tôi nhận lại những lời đe dọa trả thù đáng sợ. Công an quận có tập huấn chúng tôi các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhưng tôi luôn lo lắng.

Gặp những người bị nạn, chúng tôi sẵn lòng cứu giúp. Nhưng khi được khen thưởng, nhiều đồng nghiệp của tôi đã từ chối vì không muốn ai biết, bởi chỉ muốn được an toàn.

Ở những đô thị lớn, cuộc sống về đêm là một thế giới đầy phức tạp. Chúng tôi phải bước qua thế giới đó để làm việc, nên chỉ mong được an toàn.

3. Hãy trân trọng các công nhân quét rác, đặc biệt là nữ

Để làm tốt công việc của mình, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Đa phần chúng tôi vẫn phải chăm sóc gia đình, tranh thủ chợp mắt những giấc ngủ đứt quãng ban ngày để ban đêm ra đường làm việc cho tới gần sáng.

Làm việc với thời gian khắc nghiệt như vậy, phụ nữ dù trẻ trung khỏe mạnh đến đâu cũng nhanh tàn phai cả nhan sắc và sức khỏe. Đôi khi, người đàn ông trong gia đình không nghĩ thấu đáo, còn buồn bực ghen tuông vì vợ làm ca đêm. Để cân bằng gia đình và công việc, các nữ công nhân đã hy sinh bản thân mình khá nhiều.

Mỗi sáng sớm chạy xe trên các con phố sạch bóng, nếu bạn hài lòng, điều duy nhất chúng tôi xin được yêu cầu trở lại là mọi người cùng chúng tôi gìn giữ thành phố sạch đẹp, văn minh, an toàn