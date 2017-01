200 quái xế chặn đại lộ Bình Dương náo loạn đêm mùng 3 Tết

Ngày 31/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ xe của nhóm quái xế đua xe trên đại lộ Bình Dương.

Nhóm quái xế bị công an vây bắt và xử lý

Theo đó rạng sáng 30.1 (tức mùng 3 tết) hơn 200 nam nữ thanh niên đã chặn một chiều không cho ô tô qua lại trên đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) để làm đường đua.

Khi những quái xế đang "so tài" với nhau thì bị CSGT phối hợp lực lượng khác thuộc công an Bình Dương tiến hành vây bắt. Phát hiện công an, nhóm thanh niên rồ ga bỏ chạy.

Sau quá trình tổ chức vây bắt, 30 xe máy trong tình trạng thay đổi kết cấu, không có biển số đã bị đưa về trụ sở để xử lý.