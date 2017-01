15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày 29 Tết

Báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 26/1/2017 (29 tết) toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 16 người bị thương. Trong 22 vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn, làm chết 13 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 2 người.



Cũng theo báo cáo này, trong ngày 29 tết, CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.766 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 2 tỉ 994 triệu đồng; Tạm giữ 28 xe ô tô; 425 xe mô tô, tước 317 GPLX. Các đội tuần tra kiểm soát cao tốc lập biên bản 15 trường hợp, nộp kho bạc 41 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 761 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 273 triệu đồng.

Ảnh minh họa.