Vật chất tối vô hình đang âm thầm hủy diệt các thiên hà

Sau khi xem xét 11.000 thiên hà bằng các quan sát Sloan Digital Sky và Arecibo Legacy Fast ALFA, nhóm đã rút ra kết luận rằng một quá trình thường gọi là tách rời do áp lực nén đã và đang diễn ra một cách rộng rãi hơn hình dung của các nhà khoa học.



Tách rời do áp lực nén là hiện tượng kích hoạt nhanh chóng xảy ra khi các trung gian khí truyền tải bức xạ X nóng tràn ngập trong các đám mây thiên hà đủ mạnh để vượt qua lực hấp dẫn (loại lực chủ yếu kết nối các thiên hà trong vũ trụ), làm cho khí bên trong một thiên hà nào đó bị đẩy ra ngoài, khiến các thiên hà dần dần biến mất vì không có khí thì các thiên hà không thể tạo thêm các ngôi sao để duy trì sự tồn tại của mình.

Khí bị đẩy ra ngoài vì quá trình tách rời do áp lực nén đang giết chết các thiên hà (Ảnh: NASA)

Thủ phạm trong tội ác không gian này không ai khác hơn mà chính là vật chất tối, loại vật chất vô hình bí ẩn được cho là chiếm đến 27% vũ trụ.



Trong một thông cáo báo chí, Tony Brown, trưởng dự án nghiên cứu cho biết: “Trong suốt vòng đời của mình, các thiên hà có thể cư ngụ tại những quầng vật chất tối có kích cỡ khác nhau, bằng cỡ thiên hà có chứa Trái Đất-Milky Way cho đến các quầng lớn hơn gấp ngàn lần. Khi các thiên hà rơi vào những quầng khổng lồ đó, thể plasma xuyên thiên hà được đốt nóng quá mức giữa chúng sẽ tạo ra hiện tượng tách rời do áp lực nén”. (Thể plasma là khí gồm electron tự do và ion dương)

Brown bổ sung thêm là quá trình hao mòn trong không gian đầy bi kịch này cũng xảy ra với các nhóm thiên hà khác có kích thước nhỏ hơn, ví dụ các nhóm chỉ gồm vài thiên hà với khối vật chất tối ít hơn nhiều.



Hầu hết các thiên hà trong vũ trụ sống theo các nhóm có từ 2 – 100 thiên hà.