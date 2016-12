Tuyết rơi ở sa mạc Sahara nhìn từ vũ trụ

Ảnh vệ tinh chụp tuyết phủ ở khu vực Bắc Phi ngày 19/12, tại vùng gần biên giới Morocco và Algeria, ở phía nam thành phố Bouarfa và tây nam thị trấn Ain Sefra (đều thuộc Algeria). Ảnh: NASA. Các bức ảnh chụp từ vũ trụ này do vệ tinh Landsat 7 của NASA chụp lại, ghi nhận hiện tượng tuyết rơi đầu tiên ở sa mạc tại Bắc Phi trong 37 năm qua. Ở vùng này, nhiệt độ trung bình trong mùa hè thường tối thiểu là 37 độ C nhưng có thể rớt xuống dưới 0 độ C trong những tháng mùa đông. Ảnh: NASA. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata chụp lại cảnh tuyết rơi ở sa mạc Sahara gần thị trấn Ain Sefra. Tuyết rơi được ghi nhận kéo dài đến gần một ngày. Ảnh: Daily Mail. Ảnh vệ tinh chụp ngày 21/12 cho thấy vùng có tuyết phủ là khu vực được tô màu xanh dương nhạt. Ảnh: Daily Mail. Bức ảnh này được chụp tại cùng một khu vực nhưng cách đây 1 năm, vào ngày 20/12/2015. Thị trấn Ain Sefra của Algeria được xem là “cánh cổng dẫn vào sa mạc. Ảnh: Daily Mail. Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/2/1979,lần cuối cùng vùng sa mạc này chứng kiến tuyết rơi. Khi đó trời có tuyết trong khoảng 30 phút. Ảnh: Daily Mail. Bức ảnh chụp cùng một khu vực vào cuối tháng 12/2014. Tuyết vẫn rơi vào mùa đông nhưng hiện tượng chỉ xảy ra ở khu vực rìa chứ không phải giữa lòng sa mạc. Ảnh: Daily Mail.

