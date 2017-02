Phát hiện vệt đen khổng lồ hình con rùa trên Mặt trời

Đài quan sát ALMA ở Chi Lê vừa cung cấp bức ảnh lạ về một vết đen lạ xuất hiện trên bề mặt Mặt trời. Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy đó là một vết đen có đường kính gấp khoảng hai lần Trái Đất. Các chuyên gia nhận định rằng, khu vực trong vệt đen này có nhiệt độ thấp hơn so với các vùng năng lượng nóng đỏ xung quanh. Điều thú vị là vệt đen này mang hình hài như một con rùa. Cộng đồng thiên văn đã so sánh nó với chú rùa trong phim hoạt hình nổi tiếngĐi tìm Nemo.

Đài quan sát ALMA ở Chi Lê vừa cung cấp bức ảnh lạ về một vết đen lạ xuất hiện trên bề mặt Mặt trời. Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy đó là một vết đen có đường kính gấp khoảng hai lần Trái Đất. Các chuyên gia nhận định rằng, khu vực trong vệt đen này có nhiệt độ thấp hơn so với các vùng năng lượng nóng đỏ xung quanh. Điều thú vị là vệt đen này mang hình hài như một con rùa. Cộng đồng thiên văn đã so sánh nó với chú rùa trong phim hoạt hình nổi tiếngĐi tìm Nemo.