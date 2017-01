Phát hiện thêm ba hành tinh mới qua Đài quan sát SuperWASP

Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Đại học Keele, hoạt động tại Đài quan sát SuperWASP ở Nam Phi vừa công bố rằng họ phát hiện thêm ba ngoại hành tinh mới trong vũ trụ. Ba ngoại hành tinh này là hành tinh khí, lần lượt được đặt tên là WASP-91B; WASP-105B và WASP-107B. Trong đó, WASP-91B có kích thước tương đương sao Mộc, khối lượng gấp 34% khối lượng Mộc tinh và nhiệt độ của hành tinh này đạt tới 887 độ C, quay quanh một ngôi sao chủ loại K3 trong Chòm sao Đỗ Quyên. WASP-105B có kích thước gần bằng Mộc tinh, nặng gấp 1,8 lần khối lượng sao Mộc, nhiệt độ đạt khoảng 626 độ C, quay quanh một ngôi sao chủ loại K2 trong Chòm sao Phoenix. Và cuối cùng, WASP-107B có kích bằng 96% kích thước Mộc tinh, nhiệt độ khoảng 496 độ C, quay quanh một ngôi sao chủ K6, nằm trong Chòm sao Xử Nữ.

