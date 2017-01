Phát hiện lỗ đen sặc mùi... nước tiểu trong thiên hà Milky Way

Odin là một vệ tinh nhỏ, do các nhà khoa học Thụy Điển chế tạo và phóng vào năm 2001 với nhiệm vụ nghiên cứu các tầng ozon, khí quyển, môi trường liên sao trong vũ trụ... Ước tính vệ tinh này nặng 250 kg, kích cỡ 2.0m x 1.1m, trang bị thêm một kính viễn vọng nhỏ và thiết bị chụp ảnh công nghệ hồng ngoại Imaging System (OSIRIS). Mới đây, dữ liệu từ vệ tinh Odin cho thấy, từ phía trung tâm thiên hà Milky Way, cụ thể là khu vực lỗ đen Sagittarius A * liên tục phát ra khí thải NH3 (amoniac, chất tạo nên mùi khai đặc trưng của... nước tiểu) ra ngoài vũ trụ. Tốc độ phát khí thải NH3 tại khu vực này là 50 km/s. Hiện các nhà khoa học chưa thể lý giải hiện tượng kỳ lạ này. Dù vậy, điều này có thể là bằng chứng quan trọng để giải mã cách mà thiên hà Milky Way hoạt động và phát triển trong không gian.

